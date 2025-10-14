본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

한울본부, 제5회 다누림컬쳐데이 가을 콘서트 '화양연화' 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.14 17:41

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10월 29일 오후 7시 울진군 연호문화센터

이재훈·김태우·김연우·포레스텔라 등 출연

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 오는 10월 29일 오후 7시 울진군 연호문화센터에서 '화양연화(花樣年華): 찬란하게 빛났던 그 순간'으로 제5회 한울다누림컬쳐데이 가을 콘서트를 개최한다.

한울본부 제5회 한울다누림컬쳐데이 가을 콘서트 '화양연화'.

한울본부 제5회 한울다누림컬쳐데이 가을 콘서트 '화양연화'.

AD
원본보기 아이콘

그룹 쿨(COOL)의 '이재훈', 그룹 GOD의 '김태우', 발라드 가수 '김연우', 크로스오버 그룹 '포레스텔라'가 출연하며, 지난 8월 제2회 한울 열광 문화제 전국 청소년 댄스 페스티벌 수상팀인 '웰보스 크루', '다코어스', '오드와이 크루' 등 세 팀의 특별 무대도 준비돼 있다.


관람 대상은 울진군민으로, 온라인 사전 예약 500석과 선착순 현장 대기 200석이 마련된다. 세부 내용은 한울본부 홈페이지 또는 인스타그램에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 한울본부 홍보부로 하면 된다.

이세용 본부장은 "이번 공연을 통해 각자의 화양연화를 회상하고 가장 찬란하게 빛나는 시간은 먼 과거의 추억이 아닌 현재임을 느끼면 좋겠다"라며 "그동안의 성원에 힘입어 보다 많은 분이 관람할 수 있도록 공연 장소를 변경했으며 울진군민들이 한울원전본부와의 따뜻한 시간을 함께하길 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

무방비로 캄보디아 위험지역 들어간 BJ, 조마조마 생방송 보니…

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

새로운 이슈 보기