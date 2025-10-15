이마트, 배·단감 등 가을 햇과일 최대 50% 할인

16~22일 가을 햇과일 행사

단감 4~8입, 50% 할인한 4900원

사과대추·무화과 올해 마지막 행사

이마트가 16일부터 22일까지 일주일간 가을 햇과일 대축제를 개최한다고 15일 밝혔다.

먼저 '추석 지나고 딴 나주배 4~7입(박스)'를 1만5900원에서 신세계포인트 적립 시 3000원 할인한 1만2900원에 판매한다. 연중 인기 과일인 스테비아 대추방울 토마토 4종은 2개 이상 구매 시 50% 저렴하게 구매할 수 있다.

감류도 행사를 진행한다. '단감 4입~8입(봉)'은 정상가 9800원에서 신세계포인트 적립 시 50% 할인한 4900원에 판매한다. 이마트는 반값 단감 행사를 위해 30t의 물량을 사전 확보했다.

10~11월에만 맛볼 수 있는 홍시도 할인한다. 1팩 6980원인 '홍시 4입~6입(팩)'을 2팩 이상 구매하면 팩 당 3000원을 할인 받는다. 또 다른 가을 대표 먹거리 밤은 16일~19일 나흘간 1만2800원에 무한 담기 행사가 진행된다.

'샤인머스캣 2.2㎏(박스)'는 정상가 1만9800원에서 행사카드 결제 시 30% 할인한 1만3860원에 판매한다. 본격적으로 물량이 나오는 노지 샤인머스켓은 내년까지 저장할 수 있는데 이 때문에 지금이 가장 높은 선도로 즐길 수 있는 시기다. 노지 '타이벡감귤(3㎏)'과 '제주감귤(3㎏)'은 각각 1만4900원, 1만2900원에 판매한다.

이외에도 '사과대추 700g(팩)'과 GAP '영암무화과 16~20입'을 정상가 1만2800원, 1만4480원에서 신세계포인트 적립 시 각각 5000원 할인한 7800원, 9480원에 구매할 수 있다.

곽대환 이마트 농산담당은 "저렴하게 제철 과일들을 즐기고, 장바구니 물가 부담을 낮추기 위해 대대적인 과일 행사를 준비했다"며 "과일의 경우 수확에서 소비까지 리드타임이 짧아 명절 전후 풀린 물량들을 저렴하게 구매할 수 있는 기회"라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



