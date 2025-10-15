본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

이마트, 배·단감 등 가을 햇과일 최대 50% 할인

박재현기자

입력2025.10.15 06:00

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

16~22일 가을 햇과일 행사
단감 4~8입, 50% 할인한 4900원
사과대추·무화과 올해 마지막 행사

이마트가 16일부터 22일까지 일주일간 가을 햇과일 대축제를 개최한다고 15일 밝혔다.

이마트, 배·단감 등 가을 햇과일 최대 50% 할인
AD
원본보기 아이콘

먼저 '추석 지나고 딴 나주배 4~7입(박스)'를 1만5900원에서 신세계포인트 적립 시 3000원 할인한 1만2900원에 판매한다. 연중 인기 과일인 스테비아 대추방울 토마토 4종은 2개 이상 구매 시 50% 저렴하게 구매할 수 있다.


감류도 행사를 진행한다. '단감 4입~8입(봉)'은 정상가 9800원에서 신세계포인트 적립 시 50% 할인한 4900원에 판매한다. 이마트는 반값 단감 행사를 위해 30t의 물량을 사전 확보했다.

10~11월에만 맛볼 수 있는 홍시도 할인한다. 1팩 6980원인 '홍시 4입~6입(팩)'을 2팩 이상 구매하면 팩 당 3000원을 할인 받는다. 또 다른 가을 대표 먹거리 밤은 16일~19일 나흘간 1만2800원에 무한 담기 행사가 진행된다.


'샤인머스캣 2.2㎏(박스)'는 정상가 1만9800원에서 행사카드 결제 시 30% 할인한 1만3860원에 판매한다. 본격적으로 물량이 나오는 노지 샤인머스켓은 내년까지 저장할 수 있는데 이 때문에 지금이 가장 높은 선도로 즐길 수 있는 시기다. 노지 '타이벡감귤(3㎏)'과 '제주감귤(3㎏)'은 각각 1만4900원, 1만2900원에 판매한다.


이외에도 '사과대추 700g(팩)'과 GAP '영암무화과 16~20입'을 정상가 1만2800원, 1만4480원에서 신세계포인트 적립 시 각각 5000원 할인한 7800원, 9480원에 구매할 수 있다.

곽대환 이마트 농산담당은 "저렴하게 제철 과일들을 즐기고, 장바구니 물가 부담을 낮추기 위해 대대적인 과일 행사를 준비했다"며 "과일의 경우 수확에서 소비까지 리드타임이 짧아 명절 전후 풀린 물량들을 저렴하게 구매할 수 있는 기회"라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는 주거 형태 따로 있었네 "아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

무방비로 캄보디아 위험지역 들어간 BJ, 조마조마 생방송 보니…

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

새로운 이슈 보기