채은지 광주시의원 "광주, AI 교육 중심도시로 나아가야"

광주시의회 채은지 의원(더불어민주당)은 14일 열린 광주시교육청 교육행정 질문에서 "AI 중심도시를 표방하는 광주가 교육정책에서도 뒤처져선 안 된다"며 광주시교육청의 AI 교육정책 전면 점검을 촉구했다.

채 의원은 "광주는 AI 2단계 사업과 데이터센터, AI 영재고 설립에 속도를 내고 있지만, 정작 교실에는 AI 교사가 없고, 학생들은 학교 밖에서 AI를 배우고 있다"고 지적했다.

그는 시교육청이 추진 중인 ▲AI팩토리(미래교실) ▲AI-ON 플랫폼 ▲AI교육원 조성 사업을 언급하며 "시설 중심 행정에 머물러 있다"고 지적했다. 실제 AI팩토리는 114개교에 구축됐지만 특별실 수준에 그치고, AI-ON 플랫폼은 교원 가입률 30%, 교사 제작 콘텐츠는 10% 미만으로 활용도가 낮다. 또 내년 개원 예정인 AI교육원도 기초체험 위주로 '전시 행정'에 그칠 우려가 있다고 밝혔다.

채 의원이 직접 실시한 설문조사에서도 학부모의 72%가 '학교의 AI 교육이 부족하다'고 답했고, 68%는 'AI 교육이 계층 간 격차를 심화시킬 것'이라고 우려했다. 특히, AI 교육의 불균형이 새로운 교육 격차로 이어질 가능성도 제기했다.

채 의원은 AI 교육 격차를 해소하기 위해 보편성 확보를 위한 4대 정책으로 ▲시설 중심에서 교사 중심으로 전환 ▲AI 리터러시 표준화 ▲AI교육원 재설계 ▲실태조사와 성과지표 전환 등을 제안하면서 "광주가 진정한 교육도시로 거듭나려면 속도보다 깊이, 그리고 기회의 균형이 필요하다"고 강조했다.

채 의원은 "AI 중심도시로 나아가는 광주에서는 단 한 명의 아이도 포기하지 않는 AI 교육이 필요하다"며 "보편적 AI 교육을 통해 교육 격차를 줄일 수 있는 정책을 추진해달라"고 당부했다.





