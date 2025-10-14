"월분배로 안정적 자산관리"…RISE 데일리고정커버드콜 ETF, 출시 1주년 이벤트

KB자산운용은 월 분배형 커버드콜 전략 상장지수펀드(ETF) 'RISE 데일리고정커버드콜' 시리즈 상장 1주년을 맞아 고객 감사 이벤트를 연다고 14일 밝혔다.

15일부터 ETF 매수 인증 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲신라호텔 더 파크뷰 2인 식사권 ▲배달의민족 5만원 상품권 ▲스타벅스 아메리카노 등 다양한 경품을 제공한다.

KB자산운용은 이와 함께 'RISE 데일리고정커버드콜' 시리즈의 상장 1주년을 기념해 오는 16일 오후 5시 'RISE ETF' 공식 유튜브 채널에서 라이브 세미나를 진행한다. 상품 운용을 담당하는 성낙현 매니저가 출연해 'RISE 데일리고정커버드콜' 시리즈의 지난 1년간 성과와 향후 운용 방향을 소개한다.

KB자산운용은 현재 ▲RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ▲RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ▲RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 등 'RISE 데일리고정커버드콜' 시리즈 3종을 운용하고 있다.

해당 시리즈는 매일 기초지수의 10% 비중으로 콜옵션을 매도하는 '3세대 커버드콜' 전략을 적용해 시장 변동성 확대 시 프리미엄 수익을 확보하면서도 지수 상승의 약 90% 이상을 추종하도록 설계했다.

상장 이후에는 매월 분배를 실시하면서 투자자에게 안정적인 현금흐름을 제공하고 있다. 최근 1년 분배율은 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜(17.48%), RISE 미국테크100데일리고정커버드콜(19.75%), RISE 미국배당100데일리고정커버드콜(17.88%) 등 평균 연 18% 수준이다.

운용성과 역시 우수하다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 13일 기준 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF의 3개월, 6개월, 1년 기준 수익률은 각각 29.64%, 77.75%, 63.27%를 기록했다. 같은 기간 23개 해외 커버드콜 ETF 중 1위에 해당한다.

노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 "RISE 데일리고정커버드콜 시리즈는 꾸준한 월 분배 성과를 기반으로 상장 1년 만에 순자산 5000억원을 돌파할 만큼 큰 호응을 얻고 있다"며 "앞으로도 시장 변동성에 흔들리지 않는 안정적인 인컴 ETF 라인업을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



