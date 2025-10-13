이재명 대통령 "순수문화·예술 분야 지원책 마련하라"

李대통령, 13일 수석보좌관회의 주재

이재명 대통령이 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 13일 수석보좌관회의에서 "순수문화·예술 분야의 지원책을 마련하라"고 지시했다. 특히 이 대통령은 "출판 분야를 포함해 문학과 관련된 지원 방안을 강구하라"고 말했다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 오후 용산 대통령실 브리핑을 통해 이 대통령이 수석보좌관회의에서 이같이 지시했다고 전했다. 김 대변인은 "문화·예술 예산의 연평균 증가율을 분석한 결과 윤석열 정부에서는 1.1% 감소한 것으로 나타났다"며 "(이 대통령의 지시는) 순수예술 분야 지원이 부족하고 문제점이 산적해 있다는 뜻이기도 하다"고 설명했다.

또 이 대통령은 회의에서 "동네서점이 없어지는 문제가 심각하다"며 출판 업계에 관한 지원 대책을 지시하고, 재외공관을 통해 문화 관련 정책이나 업무를 종합 관리할 수 있는 방안을 찾아보라고 주문했다. 이 밖에도 해외에서의 문화 업무 효율성 개선을 위해 공기업의 해외지부 현황을 전수조사하라는 지시를 내렸다고 김 대변인은 전했다.

김 대변인은 "이재명 정부는 민심에 따라 국민의 먹고사는 문제를 해결하기 위해 정부 역량을 집중하겠다"면서 "미래 먹거리 중 대통령실이 주목한 산업은 K컬처, 문화산업"이라고 강조했다. 그러면서 "대통령실은 이번 한 주를 K컬처 주간으로 정하고 다방면의 문화 정책과 현황을 짚어볼 계획"이라고 부연했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



