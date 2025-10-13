본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산 기장군 철마도시농업공원, 어르신 맞춤형 텃밭 교육 ‘큰 호응’

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.13 16:16

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

농업 체험·녹색치유 프로그램

정서 안정·활력 증진 효과

부산 기장군은 부산 최초의 도시농업공원인 철마도시농업공원이 어르신을 위한 맞춤형 텃밭 교육 프로그램을 운영해 호응을 얻고 있다고 13일 전했다.


주요 프로그램으로 '우리동네 어르신 마음가꾸기 텃밭'과 '몸과 마음의 힐링, 활력증진 녹색처방전'이 있으며, 다양한 농업 체험과 교육을 통해 지역 어르신들의 건강과 정서에 긍정적인 변화를 끌어내고 있다.

'우리동네 어르신 마음가꾸기 텃밭'은 상·하반기로 나눠 두 차례 진행됐다. 기장군에 거주하는 어르신 40명이 참여해 ▲텃밭 가꾸기 교육 ▲작물 재배 실습 ▲농산물 만들기 체험 등 다채로운 프로그램을 체험했다.

기장군이 철마도시농업공원에서 어르신 맞춤형 프로그램을 운영하고 있다. 기장군 제공

기장군이 철마도시농업공원에서 어르신 맞춤형 프로그램을 운영하고 있다. 기장군 제공

AD
원본보기 아이콘

참여자들은 자연과 교감하며 심리적 안정과 신체활동을 동시에 경험하는 시간을 가졌다.


하반기에는 노인복지관 어르신을 대상으로 '몸과 마음의 힐링, 활력증진 녹색처방전' 프로그램도 진행됐다. 텃밭 조성이 어려운 복지관에 직접 체험 공간을 마련해 농작물 재배의 즐거움과 일상 속 활력 증진의 기회를 제공했으며, 우울감 해소와 정서적 회복에도 도움이 된 것으로 평가된다.


정종복 군수는 "이번 텃밭 교육이 어르신들의 삶의 질과 건강 증진에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 어르신들을 위한 다양한 맞춤형 프로그램을 지속 발굴해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업 "점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기