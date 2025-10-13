클리브, 업스테이지와 MOU 체결…금융권 혁신 도모

보안상 해외 LLM 활용 제약 국내 금융사에 고성능 국산 AI 솔루션 공급

데이터·AI 기반 솔루션 '클리브'를 운영하는 탤런트리는 업스테이지와 금융권 인공지능(AI) 솔루션 시장을 공동 개척하기 위한 업무 협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약은 금융 도메인에서의 비즈니스 문제 해결 능력을 갖춘 클리브가 업스테이지의 AI 기술을 활용, 기업 맞춤형 AI 에이전트 및 서비스를 구현하는 것을 목표로 한다. 보안상 해외 대규모언어모델(LLM) 사용이 제한적인 국내 금융사를 대상으로 높은 성능을 입증한 업스테이지의 국산 AI 모델 기반 솔루션을 적용함으로써 시너지를 창출할 수 있을 것으로 양사는 기대하고 있다.

클리브는 기업 고객의 요구사항을 파악해 데이터 인프라 구축부터 최종 사용자가 이용하는 AI 솔루션 기획·개발까지 전 과정을 주도하고, 업스테이지는 자사 LLM '솔라(Solar)'와 문서 분석 엔진 '다큐먼트 파스(Document Parse)' 등 AI 기술을 제공할 예정이다.

탤런트리는 토스·네이버·카카오 등 빅테크 기업 출신 전문 인력을 보유하고 있다. 이들은 금융 데이터에 특화된 고난도 AI 프로젝트를 수행하며 전문성을 증명해 왔다.

안찬봉 탤런트리 대표는 "업스테이지의 검증된 AI 기술과 탤런트리의 혁신 역량을 결합해 금융권에 새로운 가치를 선보이겠다"고 말했다.





