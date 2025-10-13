광주 북구, ‘다북다북 책축제’ 18일 연다

광주 북구가 주민과 함께하는 독서문화 축제를 연다. '다북다북 책축제'는 18일 오전 10시부터 일곡제1근린공원과 일곡도서관 일대에서 열린다.

북구는 2021년부터 주민 참여형 문화행사로 이 축제를 이어왔다. 올해는 지역 도서관·독서단체·마을공동체 등 15개 기관이 참여한다. 공연, 체험, 전시, 강연 등 여섯 마당이 꾸려져 남녀노소가 즐길 수 있다.

공원에서는 버블·벌룬쇼와 학생 댄스 공연이 개막을 알린다. 개막식에서는 문인 북구청장과 최무송 의장이 무대에 올라 '내 인생의 책'을 소개하며 주민들과 책 이야기를 나눈다. 도서관 강당에서는 최은옥 작가 강연과 그림책 낭독 공연이 이어진다.

드론 체험, 전통놀이, 책갈피 만들기 등 체험 행사도 준비돼 가족 단위 방문객의 참여를 이끌 예정이다.





