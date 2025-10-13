본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 북구, ‘다북다북 책축제’ 18일 연다

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.13 10:47

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 북구가 주민과 함께하는 독서문화 축제를 연다. '다북다북 책축제'는 18일 오전 10시부터 일곡제1근린공원과 일곡도서관 일대에서 열린다.

광주 북구 청사.

광주 북구 청사.

AD
원본보기 아이콘

북구는 2021년부터 주민 참여형 문화행사로 이 축제를 이어왔다. 올해는 지역 도서관·독서단체·마을공동체 등 15개 기관이 참여한다. 공연, 체험, 전시, 강연 등 여섯 마당이 꾸려져 남녀노소가 즐길 수 있다.


공원에서는 버블·벌룬쇼와 학생 댄스 공연이 개막을 알린다. 개막식에서는 문인 북구청장과 최무송 의장이 무대에 올라 '내 인생의 책'을 소개하며 주민들과 책 이야기를 나눈다. 도서관 강당에서는 최은옥 작가 강연과 그림책 낭독 공연이 이어진다.

드론 체험, 전통놀이, 책갈피 만들기 등 체험 행사도 준비돼 가족 단위 방문객의 참여를 이끌 예정이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래 '제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'美통상 압박' 피할래유럽서 새 판 짜는 'K푸드'

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

"경찰이 와도 달라지지 않았다"피해자의 증언

국회 정보망 침입 시도 2만건…"국회도 사이버 위협 한복판에"

새로운 이슈 보기