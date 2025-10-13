국립중앙도서관, 해외 7개국 한국학 사서와 통합 워크숍

7개국 한국학 사서 17명과 워크숍

국립중앙도서관은 오는 13~18일 '2025년 해외 한국학 사서·문화동반자 통합 워크숍'을 개최한다고 13일 밝혔다. 디지털 아카이빙(Digital Archiving)을 주제로 한 이번 대회에는 미국, 독일, 일본 등 7개국의 국립·대학·공공도서관과 해외 한국자료실에서 활동 중인 한국학 담당 사서 17명이 참가한다.

해외 한국학 사서 및 문화동반자 워크숍 포스터. 국립중앙도서관 제공 AD 원본보기 아이콘

국립중앙도서관은 2005년부터 한국의 도서관과 문화에 대한 이해를 증진하고 한국 관련 서비스를 확산할 수 있도록 '해외 한국학 사서 워크숍'을 개최하고 있다. 또한 2006년부터 해외 한국학 자료 서비스를 담당할 전문 사서 양성과 국가 간 문화교류 증진을 위해 해외사서 연수프로그램인 '문화동반자 사업'을 운영해 왔다.

올해는 처음으로 두 워크숍이 통합 진행된다. 국립중앙도서관은 해외 한국학 사서 워크숍과 문화동반자 워크숍을 함께 개최해 실무 중심의 교류와 협력, 최신 정보 공유를 한자리에서 실현할 계획이다. 이번 통합 워크숍 개최는 해외 한국학 사서와 문화 전문가들이 함께 모여 한국학의 세계적 확산과 국가 간 협력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.

주요 프로그램으로는 ▲국립중앙도서관의 '국가 문헌 보존 및 지식정보자원 공유 서비스', ' Korean Memory', '웹 자원 수집 보존 프로젝트(OASIS)', '미래 도서관 체험, 국립중앙도서관 실감콘텐츠' 발표와 ▲신동원 서울대학교 중앙도서관 담당관의 '빅데이터 기반 지식정보 플랫폼 LikeSNU' ▲김은기 고려대학교 교수의 '한국문화의 이해' 강연 등이다. 또한 참가자들은 각 기관의 현황과 경험을 공유하는 주제발표 세션과 국제 협력 방안을 모색하는 심도 있는 토론을 진행한다.

김승정 국제교류홍보팀 팀장은 "이번 워크숍이 참가자들에게 최신 정보와 노하우를 공유하고, 실질적인 협력 방안을 모색할 기회가 되기를 바란다"며 "특히, 해외 한국학 사서 워크숍과 문화동반자 워크숍을 통합 개최함으로써 국제적 협력과 인적 네트워크가 한층 강화될 것으로 기대한다"고 전했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>