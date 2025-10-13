본문 바로가기
공영홈쇼핑, 한글한마당 기념행사서 문체부 장관 표창

이서희기자

입력2025.10.13 09:10

2024년 공공기관 등의 공문서 평가 1위

공영홈쇼핑이 '2025년 한글한마당 기념행사'에서 문화체육관광부 장관 표창을 받았다고 13일 밝혔다.

지난 11일 서울 종로구 광화문광장 놀이마당에서 열린 2025한글한마당 기념행사에서 공영홈쇼핑 김영주 대표 직무대행(오른쪽)이 문화체육관광부 장관 표창을 수상하고 있다. 공영홈쇼핑

지난 11일 서울 종로구 광화문광장 놀이마당에서 열린 2025한글한마당 기념행사에서 공영홈쇼핑 김영주 대표 직무대행(오른쪽)이 문화체육관광부 장관 표창을 수상하고 있다. 공영홈쇼핑

공영홈쇼핑은 바른 우리말쓰기를 실천한 공로로 '2024년 공공기관 등의 공문서 평가'에서 공공기관 중 전체 1위로 선정됐다. 2024년 공공기관 등의 공문서 등 평가는 문체부와 국립국어원이 교육청 17곳, 공공기관 118곳에서 배포한 보도자료를 대상으로 외국어와 외국문자 및 잘못된 표현의 횟수를 기준으로 평가한다.


공영홈쇼핑은 공공기관 홈쇼핑으로서 공공언어를 쉽고 바르게 쓴 점을 높이 평가받았다. 특히 보도자료 작성과 배포 과정에서 올바른 한글 쓰기와 다듬은 말 사용에 높은 점수를 받았다. 한편, 공영홈쇼핑은 지난해에도 '공공기관 쉽고 바른 공공언어 쓰기 평가'에서 24개 우수기관에 선정된 바 있다.

공영홈쇼핑 관계자는 "TV홈쇼핑이자 공공기관으로 올바른 한글 사용에 노력한 결과를 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 공공 언어의 중요성을 이해하고 쉽고 편한 우리 말과 글의 강점을 널리 알리는 데 앞장서겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr


