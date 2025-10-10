본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

30대 여성 공격한 멧돼지…전기검침원이 헬멧으로 제압

허미담기자

입력2025.10.10 19:08

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추석 연휴 경남 함안서 멧돼지 출현

추석 연휴 경남 함안의 한 마을에서 주민을 공격한 사건이 발생했다. 이 멧돼지는 전기검침원이 헬멧으로 제압했다.


10일 연합뉴스와 경남소방본부 등에 따르면 추석 연휴 마지막 날인 9일 오전 8시 43분께 함안군 산인면 입곡리 한 마을에 멧돼지 한 마리가 출몰해 30대 여성 A씨를 공격했다. A씨는 머리와 왼쪽 무릎 등을 다쳐 병원으로 옮겨져 치료받았으며, 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

제압당한 멧돼지. 경남소방본부·연합뉴스

제압당한 멧돼지. 경남소방본부·연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

무게 약 30~40㎏으로 추정되는 멧돼지는 전기검침원 50대 B씨에 의해 제압됐다. 오토바이를 타고 마을을 방문한 B씨는 멧돼지가 A씨를 공격하자, 오토바이 헬멧으로 멧돼지를 가격해 제압한 것으로 알려졌다.


신고받고 출동한 소방 당국과 경찰 등은 현장 도착 당시 멧돼지는 이미 죽은 상태였다고 전했다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 330일 더 살아" 말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

月매출 1억 고깃집 사장님, 통장에 얼마 들어올까?

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 공장에 싱가포르 MZ들 줄서는 이유

美 법원, "시카고에 군대 투입" 트럼프 명령에 제동

새로운 이슈 보기