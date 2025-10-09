BTS '봄날', 롤링스톤 '21세기 최고의 노래' 37위 선정

“BTS의 세계적 도약 이끈 상징적인 작품”

블랙핑크·소녀시대·뉴진스 등도 순위 들어

그룹 방탄소년단(BTS)의 대표곡 '봄날'이 미국 음악 전문 매거진 롤링스톤이 선정한 '21세기 최고의 노래' 순위에서 37위에 올랐다.

연합뉴스는 롤링스톤이 8일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 '21세기 최고의 노래 250곡'을 선정해 발표했다고 보도했다.

방탄소년단의 '봄날'은 한국 곡 가운데 가장 높은 순위인 37위에 올랐다. 롤링스톤은 "'봄날'은 21세기 가장 큰 팝 그룹 중 하나인 방탄소년단의 대표곡으로, 상실 속에서 피어나는 회복과 희망의 감정이 초월적인 울림을 전했다"며 "이 곡은 방탄소년단의 세계적 도약을 이끈 상징적인 작품이자, 그들의 음악이 지닌 강한 결속력을 보여준다"고 평가했다.

'봄날'은 2017년 2월 발매된 정규 2집 리패키지 앨범 '유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'의 타이틀곡이다. 록과 일렉트로닉 요소 등이 결합한 얼터너티브 힙합 스타일의 곡으로, 멀어진 친구와의 재회를 기다리며 희망을 잃지 않겠다는 메시지를 담고 있다.

이 곡은 멜론에서 역대 최초로 누적 재생 수 10억회를 돌파했으며, 공개 이후 7년 11개월 동안 일간 차트에 꾸준히 머무르며 최장기 진입 기록을 세웠다. 또한 이 곡이 수록된 앨범은 2017년 3월 4일 기준 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 61위로 진입, 2주 연속 차트에 이름을 올렸다.

이번 순위에는 방탄소년단 외에도 여러 K팝 뮤지션이 포함됐다. 블랙핑크는 2018년 히트곡 '뚜두뚜두'로 142위, 소녀시대는 '지(Gee)'로 170위, 뉴진스는 '하입보이'로 206위를 기록했다. 롤링스톤은 '뚜두뚜두'에 대해 "2010년대 미국에서 K팝이 일으킨 돌풍을 가장 잘 보여주는 곡"이라고 평가했다.

한편 21세기 최고의 노래 250선 1위는 미시 엘리엇의 '겟 유어 프리크 온'(Get Ur Freak On)'이 차지했으며, 비욘세의 '크레이지 인 러브(Crazy in Love)'는 3위에 올랐다. 브리트니 스피어스, 테일러 스위프트 등의 곡도 상위권에 포함됐다.





