본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

교통사고·화재…추석 연휴 전국 곳곳 사건사고 잇달아

이관주기자

입력2025.10.07 17:50

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민족 대명절 추석 이튿날인 7일 전국 곳곳에서 사건·사고가 이어졌다.


교통사고·화재…추석 연휴 전국 곳곳 사건사고 잇달아
AD
원본보기 아이콘

이날 오후 3시47분께 강원 홍천군 한 교량에서 50대 A씨가 몰던 승용차가 가드레일을 들이받았다. 이 사고로 조수석에 타고 있던 A씨의 80대 어머니가 숨지고, A씨와 뒷좌석에 타고 있던 A씨의 80대 아버지가 다쳤다.

이들은 추석 연휴를 맞아 일가친척을 방문한 뒤 귀가하다가 사고가 난 것으로 전해졌다.


경북 경주시에서는 60대 남성 B씨가 방파제에서 추락해 물에 빠져 숨지는 사고가 발생했다. B씨는 심정지 상태로 119구조대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 사망 판정을 받았다. 경찰과 소방당국은 A씨가 어패류 채취 중 추락한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.


또 이날 오전 1시20분께 부산 영도구의 한 노래연습장에서 불이 났다. 불은 3시간 만에 꺼졌으나, 내부에서 1명이 숨진 채 발견됐다. 30대 손님 2명이 병원으로 이송됐고, 같은 건물에 있던 4명이 연기 흡입으로 치료를 받았다.

이어 오전 2시50분께 부산 동서고가도로 옛 개금요금소 인근에서 8중 추돌사고가 발생해 운전자 등 4명이 병원으로 옮겨져 치료받았다. 사고는 시 외곽 방면으로 달리던 승용차 한 대가 빗길에 미끄러져 중앙분리벽을 들이받으면서 시작된 것으로 전해졌다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"450억 찾아가세요" 현수막까지 걸었는데…복권 당첨금 매수령액 5년 중 가장 큰 규모 "450억 찾아가세요" 현수막까지 걸었는데…복권 당... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

구달 "트럼프·머스크·푸틴 우주로 보내버려야 한다"

"현수막까지 걸었는데"…올해 복권 당첨금 450억 미수령

음주·우울 모두 늘어난 서울시민들

'고공행진' 금값 때문…유럽 문화재가 사라진다

1원 후원자도 공범?…미성년자 성 착취 생중계 시청자도 조사

'대왕고래' 실패·자본잠식 석유공사…고위직은 연봉·성과급 잔치

네팔 메라피크서 40대 한국인 등산객 1명 사망

새로운 이슈 보기