영월군, 추석명절 연휴 비상진료 체계 운영

영월의료원 24시간 응급실 운영

영월군 당번 약국 운영

강원도 영월군(군수 최명서)은 추석 연휴를 앞두고 영월의료원을 방문해 응급실 운영 상황을 점검했다. 군은 연휴 기간 군민의 건강과 안전을 지키기 위해 비상 응급진료체계를 운영한다.

최명서 영월군수가 추석 연휴를 앞두고 영월의료원을 방문해 응급실 운영 상황을 점검하고 있다. 영월군 제공 AD 원본보기 아이콘

영월의료원은 연휴 기간 24시간 응급실을 가동하며, 24시간 분만이 가능한 의료시스템을 갖추고 고위험 산모 발생에 대비한 핫라인도 구축했다. 또한 군은 의약품 구입 불편을 최소화하기 위해 당번약국을 지정·운영한다.

보건소 역시 연휴 기간 응급진료 상황실을 운영하며, 하루 2명이 비상근무를 서며 응급 상황에 대비한다.

최명서 영월군수는 "추석 연휴기간 군민과 고향을 찾는 귀성객들이 불편함이 없도록 비상진료 체계 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



