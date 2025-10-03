본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

영월군, 추석명절 연휴 비상진료 체계 운영

이종구기자

입력2025.10.03 13:34

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영월의료원 24시간 응급실 운영
영월군 당번 약국 운영

강원도 영월군(군수 최명서)은 추석 연휴를 앞두고 영월의료원을 방문해 응급실 운영 상황을 점검했다. 군은 연휴 기간 군민의 건강과 안전을 지키기 위해 비상 응급진료체계를 운영한다.

최명서 영월군수가 추석 연휴를 앞두고 영월의료원을 방문해 응급실 운영 상황을 점검하고 있다. 영월군 제공

최명서 영월군수가 추석 연휴를 앞두고 영월의료원을 방문해 응급실 운영 상황을 점검하고 있다. 영월군 제공

AD
원본보기 아이콘

영월의료원은 연휴 기간 24시간 응급실을 가동하며, 24시간 분만이 가능한 의료시스템을 갖추고 고위험 산모 발생에 대비한 핫라인도 구축했다. 또한 군은 의약품 구입 불편을 최소화하기 위해 당번약국을 지정·운영한다.


보건소 역시 연휴 기간 응급진료 상황실을 운영하며, 하루 2명이 비상근무를 서며 응급 상황에 대비한다.

최명서 영월군수는 "추석 연휴기간 군민과 고향을 찾는 귀성객들이 불편함이 없도록 비상진료 체계 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.


자세한 문의는 영월군보건소 응급진료상황실로 하면 된다.




영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

294명 수하물 안 실었는데 '화들짝'…그냥 비행기 띄운 아시아나 294명 수하물 안 실었는데 '화들짝'…그냥 비행기 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'디지털 월세'도 대폭등…OTT 요금, 최대 71% 올랐다

코스피 3500 돌파…李대통령 "추세 안 바뀐다"

조기 좋아하셨던 조상님 어쩌나…물가 비상, 한마리 2308원

2세 소녀를 '살아있는 여신'으로…네팔서 새 '쿠마리' 선출

불법 유턴 단속했는데 운전자 없는 자율주행…범칙금 부과 못했다

우파 공격 받는 넷플릭스…머스크 "아이들 위해 구독 취소"

호텔서 숨진 인니 20대 여성…40대 한국남자 현지서 체포

새로운 이슈 보기