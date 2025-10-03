본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주교통공사, 소방안전 관리자 역량 강화 특강

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.03 09:46

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안전한 도시철도 이용 환경 조성

광주교통공사는 최근 급증하는 리튬배터리 화재 등의 사례 학습을 통해 현장 대응력을 높이기 위한 소방안전 관리자 역량 강화 특강을 실시했다. 광주교통공사 제공

광주교통공사는 최근 급증하는 리튬배터리 화재 등의 사례 학습을 통해 현장 대응력을 높이기 위한 소방안전 관리자 역량 강화 특강을 실시했다. 광주교통공사 제공

AD
원본보기 아이콘

최근 잇따른 지하철 화재 발생으로 승객들의 안전 우려가 높아지고 있는 가운데 광주교통공사(사장 조익문)가 소방안전 관리자 역량 강화 특강을 펼치며 현장 근무자들의 위기상황 대응 능력 제고에 나서고 있다.


이번 특강에는 소방·재난 분야의 전문가 고강욱 소방기술사가 강사로 참여했으며, 참여자들은 소방안전 관리자의 기본 업무 이해, 각종 소방장비 사용방법, 스프링클러 등 소화설비 관리요령 등을 학습했다. 특히, 급증하고 있는 리튬배터리 화재 등 새로운 유형의 재난을 사례별로 알아보고 그에 따른 대응 및 피난 훈련을 진행했다.

공사 관계자는 4일 "안전한 도시철도 이용 환경을 만들기 위해 매년 체계적인 교육을 실시하고 있다"며 "앞으로도 시민 안전을 최우선으로 재난 예방과 대응 역량 강화에 총력을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'슬금슬금 오르더니' 올해만 40% 급등한 '금'…어떻게 해야 할까 '슬금슬금 오르더니' 올해만 40% 급등한 '금'…어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코스피 3500 돌파…李대통령 "추세 안 바뀐다"

"다음 역은 시청, 시청역입니다" AI 목소리라면

"얘, 전화 좀 해" 소득 낮을수록 자녀-부모 통화 적어

"이날은 쉽니다"…백화점·마트·쇼핑몰, 추석 휴무일 총정리

“숨김파일 켜고 .hwp로 바꿔라”…공무원 ‘G드라이브 살리기' 매뉴얼까지

검찰 수사 받다 도망친 범죄자, 5명 중 1명은 중국행

테슬라 3분기 인도량 '깜짝 증가'…주가는 5% 급락

새로운 이슈 보기