가을비 내리는 추석 연휴…수도권·강원 한가위 보름달 안 보여

3일 새벽 제주·전남해안 시간당 30∼50㎜ 호우…4일까지 수도권 제외 비

5∼6일은 중부 중심 비…기온은 평년기온과 비슷 또는 약간 높아



개천절이자 추석 연휴 첫날인 3일 새벽 제주와 전남해안에 시간당 강우량 30∼50㎜ 집중호우가 예상되니 대비해야 한다.

서해남부해상에서 동진해오는 저기압의 영향으로 2일 오후 5시 현재 전남을 중심으로는 이미 비가 내리고 있다. 밤이 되면 충남·전북·경남서부·제주에도 비가 내리기 시작하겠다.

이어 3일 새벽 경남의 나머지 지역, 3일 오전 강원영동·충북·경북까지 비가 확대되겠다. 또 경기남부에 3일 새벽과 오전 사이, 강원영서중·남부에 3일 늦은 오후부터 저녁까지 곳에 따라 비가 내릴 전망이다.

비는 4일까지 이어져 충청·남부내륙·전남남해안은 4일 새벽, 강원영동·경상해안·제주는 4일 오전까지 강수가 계속되겠다. 4일 낮부터 저녁까지엔 충남남부와 호남에 비가 오겠다.

저기압이 가깝게 지나는 남부지방과 제주는 비가 내릴 때 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치기도 하겠으며 특히 3일 새벽부터 오후까지 전남해안과 제주엔 시간당 30∼50㎜씩 비가 쏟아지기도 하겠다.

4일까지 예상 강수량은 제주·전남해안·부산·경남남해안 30∼80㎜(산지 최대 150㎜, 산지 외 최대 120㎜ 이상, 전남해안 최대 100㎜ 이상), 광주·전남내륙·울산·경남내륙 20∼60㎜, 대전·충남남부·충북남부·전북 10∼40㎜, 대구·경북남부 10∼30㎜, 강원영동·세종·충남북부·충북중부·충북북부·경북중부·경북북부·울릉도·독도 5∼20㎜, 경기남부와 강원영서중·남부 5㎜ 미만이다.

추석 전날인 5일에는 충청에 낮 한때, 수도권과 강원내륙·산지 오후부터 밤까지 비가 올 것으로 예상된다. 추석날엔 강원영동에 비가 내리고 오후부터 저녁까지 수도권·강원영서·경북북부동해안에 비가 오겠다. 흐리고 비가 내리면서 수도권과 강원은 추석 보름달을 보기 어렵겠다. 충청과 남부지방은 구름 사이로 보름달이 보일 때가 있겠다.

추석 연휴 초반 강풍이 불고 풍랑이 거세게 일면서 귀성을 방해하겠다. 3일 전국 해안과 산지를 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎 강풍이 불 것으로 예상되며 특히 제주북부중산간과 제주산지는 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞)를 웃도는 더 거센 바람이 불겠다.

바다의 경우 서해중부바깥먼바다와 서해남부먼바다에 3일 새벽, 남해서부먼바다와 제주해상에 3일 오전, 남해동부먼바다에 3일 오후, 동해남부먼바다에 4일부터 바람이 시속 30∼55㎞(8∼15㎧)로 강하게 불고 물결이 1.0∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다. 6∼7일 동해상과 남해상, 9일 동해중부해상을 중심으로도 강풍과 높은 물결이 예상되니 귀경 계획에 참고해야 한다.

기온은 당분간 평년기온과 비슷하거나 그보다 조금 높은 수준을 유지하겠다. 3일은 아침 최저기온이 15∼21도, 낮 최고기온이 19∼25도일 것으로 예상된다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·인천 19도와 23도, 대전 18도와 21도, 광주 17도와 22도, 대구 18도와 22도, 울산 19도와 22도, 부산 21도와 23도다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>