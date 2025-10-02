신세계푸드, '화장품 ODM' 씨앤씨인터내셔널에 500억 투자

"단순 재무적 투자 목적"

2일 금융감독원 전자공시에 따르면 신세계푸드는 오는 15일 사모펀드(PEF) 운용사 어센트에쿼티파트너스(EP)의 뷰티시너지2025 사모투자의 지분 36.9%를 취득할 예정이다. 해당 사모투자의 지분 36.9%를 취득하는 간접투자방식이다.

투자 자금은 신세계푸드가 보유하고 있는 자금을 통해 조달한다. 현재 진행 중인 급식 사업부 양수도 자금과는 무관한 것으로 알려졌다. 금융감독원에 따르면 신세계푸드는 급식사업부 양수도 계약 전인 지난 2분기말 기준 현금성 자산 약 1200억원을 보유하고 있다.

신세계푸드는 씨앤씨인터내셔널 지분 확보 또는 경영권 참여가 아닌 단순 재무적 투자이며, 안정적인 투자 수익 확보가 목적이라고 설명했다.

신세계푸드 관계자는 "베이커리 B2B사업 및 FC 버거 사업 등 본업 경쟁력 강화에 집중하는 동시에, 재무 효율성과 투자 수익 기반 확보 차원에서 이번 투자를 결정했다"고 설명했다.





