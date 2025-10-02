본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

신세계푸드, '화장품 ODM' 씨앤씨인터내셔널에 500억 투자

한예주기자

입력2025.10.02 14:26

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"단순 재무적 투자 목적"

신세계푸드 가 색조 화장품 제조자개발생산(ODM) 업체인 씨앤씨인터내셔널에 500억원을 투자한다.


2일 금융감독원 전자공시에 따르면 신세계푸드는 오는 15일 사모펀드(PEF) 운용사 어센트에쿼티파트너스(EP)의 뷰티시너지2025 사모투자의 지분 36.9%를 취득할 예정이다. 해당 사모투자의 지분 36.9%를 취득하는 간접투자방식이다.

신세계푸드 이천공장. 신세계푸드

신세계푸드 이천공장. 신세계푸드

AD
원본보기 아이콘

투자 자금은 신세계푸드가 보유하고 있는 자금을 통해 조달한다. 현재 진행 중인 급식 사업부 양수도 자금과는 무관한 것으로 알려졌다. 금융감독원에 따르면 신세계푸드는 급식사업부 양수도 계약 전인 지난 2분기말 기준 현금성 자산 약 1200억원을 보유하고 있다.

신세계푸드는 씨앤씨인터내셔널 지분 확보 또는 경영권 참여가 아닌 단순 재무적 투자이며, 안정적인 투자 수익 확보가 목적이라고 설명했다.


신세계푸드 관계자는 "베이커리 B2B사업 및 FC 버거 사업 등 본업 경쟁력 강화에 집중하는 동시에, 재무 효율성과 투자 수익 기반 확보 차원에서 이번 투자를 결정했다"고 설명했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

또 화장실 때문에…파리발 워싱턴행 美 항공기 이륙 1시간 만에 회항

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

"투표하라는 건지 약 올리는 건지"…재외국민 투표제 지적한 李대통령

새로운 이슈 보기