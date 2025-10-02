엘앤에프, LS와 전북에 전구체 공장 준공…허제홍 "K배터리 도약 계기"

합작사 'LLBS', 새만금 4만평 공장 지어

2029년 연산 12만t…EV 130만대 규모

이차전지 소재 전문기업인 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 300 등락률 +0.41% 거래량 86,530 전일가 72,400 2025.10.02 10:42 기준 관련기사 엘앤에프, 경북 왜관공장 '인재개발원'으로 탈바꿈…이차전지 인재 키운다연 4%대 금리로 투자 여력 확대! 신용미수 대환까지 당일 해결[특징주]엘앤에프, 3일째 상승 행진 지속…7만원 회복 전 종목 시세 보기 close 가 전구체 내재화를 통해 배터리 가치사슬 경쟁력을 키운다.

엘앤에프는 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 171,600 전일대비 4,600 등락률 +2.75% 거래량 73,011 전일가 167,000 2025.10.02 10:42 기준 관련기사 "코스피, 연말까지 3700포인트 달성 가능"10대 그룹 밸류업 채비 完…박스피 탈출 '트리거' 될까'더 세진 상법' 개미들이 주목해야할 주식 전 종목 시세 보기 close 와의 합작사인 'LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS)'이 전북 군산 새만금 국가산업단지에 전구체 공장을 준공했다고 2일 밝혔다. 이번 준공으로 엘앤에프는 양극재 원료를 안정적으로 공급받을 수 있는 국내 공급망을 확보하게 됐다.

허제홍 엘앤에프 이사회의장이 LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS) 새만금 이차전지 전구체 공장 준공식에서 발언하고 있다. 엘앤에프 AD 원본보기 아이콘

LLBS는 엘앤에프가 지난 2023년 10월 LS그룹과 손잡고 설립한 합작사다. 총 1조원을 투자해 약 4만평 규모로 건립된 새만금 공장은 시험 생산을 거쳐 2026년 2만t, 2027년 4만t을 거쳐 2029년에는 전기차 130만대에 해당하는 연간 12만t 규모의 전구체 생산 체제를 갖출 계획이다. 약 1000명의 신규 고용 창출로 지역경제 활성화에도 기여할 전망이다.

엘앤에프는 LLBS에서 공급받은 전구체를 활용해 하이니켈 양극재를 생산, 글로벌 배터리 제조사에 공급한다. 특히 LS MnM이 생산하는 황산니켈을 LLBS가 전구체로 전환하고, 이를 다시 엘앤에프가 고성능 양극재로 가공해 납품함으로써 배터리 밸류체인을 순수 국내 기술로 완성하게 된다.

허제홍 엘앤에프 이사회 의장은 준공식에서 "LLBS 전구체 공장 준공은 대한민국 이차전지 산업 도약의 전환점이자, 글로벌 친환경 에너지 전환을 선도하는 출발점"이라고 말했다.

엘앤에프 관계자는 "글로벌 전구체 공급망이 재편되는 시점에서 새만금 공장은 국산화와 탈 중국화를 선도할 전략 거점"이라며 "프리미엄 전기차부터 보급형 전기차, 대용량 에너지저장장치(ESS)까지 안정적으로 양극재를 공급해 글로벌 고객사의 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>