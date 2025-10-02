이호정 SK네트웍스 대표, 남산공원서 환경정화 봉사활동

"기업의 선한 영향력 확대할 것"

SK네트웍스는 추석 연휴를 앞두고 남산공원에서 이호정 대표(가운뎨)와 구성원들이 환경정화 활동을 실시했다고 2일 밝혔다.

이호정 SK네트웍스 대표를 비롯한 구성원들은 남산공원 소래풀군락지를 찾아 환삼덩굴, 쇠뜨기 등 유해식물을 제거하고 주변 환경을 정리정돈했다.

외래식물인 환삼덩굴은 특유의 왕성한 번식력 때문에 다른 토종식물의 생육을 방해하고 나무까지 고사시키는 등 생태계 교란을 일으켜 환경부가 생태계 교란 유해식물로 지정한 식물이다.

이호정 대표는 매년 여의도 샛강공원, 남산공원 등에서 동식물 보호 및 묘목 심기 등 봉사활동을 이어온 바 있다.

SK네트웍스 관계자는 "경영층이 직접 참여하는 봉사활동은 SK네트웍스가 70여 년간 성장해온 과정 속에서 이웃과 사회로부터 받은 성원과 지지에 보답한다는 의미를 지닌다"며 "AI 사업모델과 사회공헌을 통해 기업의 선한 영향력이 확대될 수 있도록 사회와의 상생 노력을 지속 이어갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



