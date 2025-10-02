이마트, 5일까지 고래잇페스타…추석 먹거리 할인

명절 먹거리 등 행사 진행

2일 킹크랩 7488원 판매

참다랑어회 4만2800원·배 1만4900원

이마트는 오는 5일까지 고래잇페스타와 더불어 다양한 추석 먹거리 할인 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

먼저 이날 단 하루 킹크랩(100g·러시아산)'을 신세계포인트 적립 시 정상가 1만2480원에서 40% 할인한 7488원에 판매한다. 2일과 3일 양일간 '오리 슬라이스(600g*2)'는 2만1980원에서 6000원 할인한 1만5980원이다.

오는 5일까지는 '양념소불고기(800g)', '전복 품은 양장피(특대)'를 각각 정상가 1만8980원, 1만9980원에서 신세계포인트 적립 시 3000원 할인한 1만5980원, 1만6980원에, '스시-e 프리임팩(24입)'은 6000원 할인한 2만3980원, '델리 샌드위치' 4종은 20% 할인한 3584원에 판매한다.

'프리미엄 참다랑어회(360g)'는 4만2800원이다. '해동 없이 바로 쓰는 톡톡 다짐육(400g·냉동·호주산)'은 9880원이다. 과일로는 '배(3입)' 특 사이즈와 대 사이즈를 신세계포인트 적립 시 각각 3000원 할인한 1만7900원, 1만4900원에 선보인다. 'GAP 무화과(16~20입)'는 5000원 할인한 9990원에 판매하고, '고산지 바나나(필리핀)' 한 묶음은 2980원이다.

명절 먹거리도 행사를 진행한다. '피코크 흰송편·모싯잎송편(600g)', '피코크 순희네 빈대떡(400g)'은 신세계 포인트 적립 시 10% 할인한 각각 8082원에, '피코크 모듬전(475g)', '피코크 오색잔치잡채(610g)'는 10% 할인한 1만782원, 7632원에 구매할 수 있다.

'김유조 안동식혜 3종(460㎖·냉동)'과 '이천쌀로 만든 명인식혜(1.2ℓ)'는 신세계포인트 적립 시 20% 할인한 2384원, 4384원에 선보인다. '즉석조리 실속 모둠전(팩)'은 정상가 1만9980원에서 신세계포인트 적립 시 4000원 할인한 1만5980원에 판매한다.

와인 또한 저렴하게 구매할 수 있다. 와인 행사상품 30종을 대상으로 2병 3만9800원 골라 담기 행사를 진행한다. '그랑 둘세 리미티드 레드+화이트 2입 패키지(750㎖*2·스페인)'는 신세계 포인트 적립 시 정상가 3만1600원에서 60% 할인한 1만2640원에 판매한다. 이외에도 다양한 와인 상품을 대상으로 10~50% 할인 혜택을 제공한다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



