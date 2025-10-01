본문 바로가기
최민호 세종시장 "문제가 생길 때마다 결국 해내는 대한민국 공무원"

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.01 18:28

"대전발 국가정보자원관리원 화재 반면교사 삼아야"

최민호 세종시장 "문제가 생길 때마다 결국 해내는 대한민국 공무원"
최민호 세종시장이 최근 대전발 국가정보자원관리원 화재에 따른 전산 마비에 신속한 대응에 나선 직원들을 격려하고 이 사고를 통해 더욱 철저하게 점검하고 대비할 것을 당부했다.


최 시장은 1일 진행된 10월 직원 소통의 날 행사에서 여름철 폭염·폭우 등 재난 대응, 최근 발생한 국가정보자원관리원 화재 대응 등 그동안 직원들의 노력과 노고를 격려했다.

그는 "올해 유난히 다사다난했지만, 어떤 문제가 생길 때마다 결국은 해내는 모습을 봤다"며 "이는 대한민국 공무원들이기 때문에 가능한 일일 것"이라고 말했다.


앞서, 시는 지난 26일 국가정보자원관리원 화재 이후 매일 일일 상황 보고를 통해 장애와 민원 처리 현황을 점검하고 장기화에 대비한 점검을 지속 실시하고 있다.


최 시장은 지난달 29일 조치원읍 행복누림터를 방문해 민원 업무를 중심으로 시스템 장애 여부를 직접 살펴본 일화를 소개했다.

그는 "방문 당일 무인민원발급기도 정상 작동하고 소비쿠폰 2차 지급도 차질 없이 이뤄지는 등 현장의 큰 혼란이 없음을 확인했다"며 "우려를 했던 국가산단 토지 보상도 개인 통보가 이뤄지고 있다고 한다"고 설명하고 신속한 전산시스템 복구에 힘쓴 직원들을 격려했다.


특히 이번 기회를 통해 근본적으로 우리나라의 정보 전산시스템의 문제가 무엇인지 점검하는 계기로 삼아야 하고, 최악의 상황을 가정해 더욱 철저하게 점검하고 대비할 것을 주문했다.


게다가 추석 명절 가족과 함께 그동안의 고생을 위로하는 시간을 충분히 가진 뒤 연휴 마지막 날 시작되는 2025 세종 한글 축제에 관계부서는 물론 직원들의 참여와 관심도 당부했다.


최 시장은 "직원 여러분이 열심히 준비한 세종 한글 축제는 곧 시민들의 행복으로 이어질 것"이라며 " 세계적인 축제가 될 수 있도록 함께 기초를 잘 쌓아가자"고 했다. 이어 "추석 명절 연휴에도 온전히 쉬지 못하고 시민들을 위해 일하는 직원 여러분께 감사의 말을 전한다"며 "다가오는 연휴, 마음을 잘 다독이고 서로를 위로하는 시간을 보내길 바란다"고 말했다.


한편 이날 직원 소통의 날 행사에는 고기동 전 행정안전부 차관이 '현실정책'을 주제로 현장 중심의 정책에 대한 생생한 특강을 진행해 참석자들에게 큰 호응을 얻기도 했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

