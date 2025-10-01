"숫자 아닌 아이를 보라"…전남교육청, 교원 감축 중단 서명운동

교육공동체와 연대 '학생 학습권 보장' 촉구



전남도교육청이 정부의 교원 감축 정책에 반대하며, 교원 정원 감축 중단과 학생의 미래를 위한 교원 정책 개선을 촉구하는 서명운동에 돌입했다.

전남도교육청은 1일 보도자료를 통해 "지난달 30일부터 교직원을 비롯한 학부모, 학생, 시민사회단체, 교원단체 등이 참여하는 범교육공동체 서명운동을 전개하고 있다"며 "이 서명은 정부에 직접 전달돼 교육 현장의 절실한 요구가 정책에 반영될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

도교육청은 정부가 최근 추진 중인 교원 정원 감축 방침이 단순히 학생 수 감소만을 기준으로 삼고 있어 실제 학급 수나 지역 교육 여건이 제대로 반영되지 않고 있다고 지적했다.

특히 농어촌과 도서 지역이 많은 전남의 경우 교원 1인당 담당 업무와 교육적 책임이 상대적으로 과중하다는 점에서 정책의 일괄적 적용은 교육 현장을 더욱 어렵게 만들 수 있다는 우려도 함께 나왔다.

도교육청 관계자는 "현재의 감축 기조는 교육과정의 정상 운영을 어렵게 하고, 학생 맞춤형 교육 실현에도 걸림돌이 되고 있다"며 "교원 수 감축은 교육의 질 저하로 직결될 수밖에 없다"고 말했다.

이번 서명운동을 시작으로, 도교육청은 교원단체 및 지역사회와의 연대를 강화하고, 교원 정책 전반에 대한 개선을 촉구하는 활동을 다각적으로 이어간다는 방침이다.

김대중 교육감은 "교원 감축은 단순한 숫자의 문제가 아니라 아이 한 명 한 명의 배움과 성장의 권리를 위협하는 문제다"며 "도교육청은 안정된 교육 환경 속에서 학생들이 미래를 준비할 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 강조했다.





