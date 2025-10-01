구미교육지원청 … 2025년 중점 부패 취약분야 개선 점검 회의 실시

경상북도 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 30일 구미교육지원청 5층 제6 회의실에서 2025년 중점 부패 취약 분야 개선 점검 회의를 실시했다.

이번 회의는 2025년도 상반기에 수립한 반부패 청렴 정책 추진 계획 중 부패 취약 분야와 2025년 공공기관 종합청렴도 평가 실시에 대한 점검을 위해 마련됐다.

회의에는 구미교육지원청 민병도 교육장을 비롯해 각 과 과장 및 담당들이 참석했으며 민병도 교육장은" 구미교육지원청의 청렴을 위해서는 현재 우리가 가진 문제점을 인식하고 이해한 다음 담당별로 개선점을 찾아내는 게 중요하다. 부패 취약 분야에 대해 다각도로 분석·보완하여 2025년 공공기관 종합청렴도 평가에 좋은 성과의 계기가 되었으면 좋겠다"고 당부했다.

2025년 중점 부패 취약분야 개선 점검 회의를 하고있다./김이환기자





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



