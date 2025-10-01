부산대, 차세대 양자컴퓨터 핵심 ‘위상초전도체’ 개발 나선다

부산대학교(총장 최재원)는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 '차세대 양자과학기술 핵심 기초원천연구' 사업에 단독 선정돼, 차세대 양자컴퓨터의 핵심 기반 기술인 '위상초전도체' 개발에 착수한다.

이 연구는 초전도체 가운데서도 정보 손실에 강하고 잡음에 잘 견디는 특성을 지닌 3차원 위상초전도체 개발을 목표로 한다.

부산대가 양자원천연구사업 킥오프를 하고 있다. 부산대 제공

위상초전도체는 내부에 특이한 양자 상태(마요라나 상태)가 존재해 미래 양자컴퓨터의 안정성과 성능을 획기적으로 높일 수 있는 차세대 소재로 꼽힌다.

연구팀은 올해부터 2029년까지 5년간 총 47억원(국비 45억원, 시비 2억원)을 투입해 △고품질 위상초전도 소재 개발 △극저온·고자장 환경에서의 특성 측정 기술 확보 △다양한 검증 기법을 통한 위상초전도 현상 규명 등을 추진한다.

이를 통해 부산·울산·경남 지역을 국내 양자소재 연구 거점으로 육성하고, 지역 제조업·첨단산업과의 연계도 강화할 계획이다.

과제에는 부산대 옥종목·박성균·황춘규 교수를 비롯해 UNIST 오윤석 교수, KAIST 조길영 교수, 창원대 서순범 교수, 한국표준과학연구원 장동진·함웅돈 박사 등이 참여한다. 연구진은 단결정 성장부터 이론 모델 계산, 극저온 물성 측정, 위상초전도 특성 검증까지 전 주기를 아우르는 융합 연구를 수행할 예정이다.

옥종목 교수는 "이번 과제는 세계적으로도 도전적인 분야로, 성공한다면 부산을 넘어 대한민국이 양자소재 연구를 선도하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "다가올 양자 시대(Quantum Era)를 준비하는 데 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



