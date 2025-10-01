제조 현장 AX 나서는 LG CNS…중동 석유·정유업계 최대 박람회 참가

AI 기술로 제조 설비 실시간 모니터링

공정위험성평가, 산업재해 신고 지원

현신균 "글로벌 비즈니스 혁신 앞당길 것"

LG씨엔에스 LG씨엔에스 064400 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 1,900 등락률 -2.89% 거래량 779,388 전일가 65,700 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입LG CNS "에이엑스씽크, 아이언맨 '자비스' 같은 서비스로 만들 것"LG CNS-네이버, AI 기반 광고 최적화 협력…중소상공인 광고 효율 높인다 전 종목 시세 보기 close 가 제조 현장에 특화된 인공지능 전환(AX) 기술로 중동 시장 공략에 나선다.

LG CNS는 지난달 30일부터 2일까지 바레인에서 열리는 IDCE 2025에 참가해 석유 산업 현장의 지능화·자동화를 실현할 수 있는 '제조 AX' 기술을 선보인다.

IDCE는 '석유·정유업계의 CES'로 불리는 중동 최대 규모의 산업 전시회다. 사우디 아람코, 바레인국영석유회사(BAPCO) 등 글로벌 석유화학 시장을 주도하는 중동 대표기업 6개사가 설립한 GDA가 주최한다. 올해는 약 50개국에서 다양한 기업들이 참여해 석유·정유업계 혁신 기술과 지속가능한 에너지 솔루션 등을 소개했다.

LG CNS는 'AI 기반 지능형 플랜트 전환'을 주제로 S-OIL과 함께 전시 부스를 마련하고 ▲플레어스택 최적화 시스템 ▲공정위험성평가 분석 AI 에이전트 ▲PSM(공정안전관리) AI 튜터 ▲AI 사고 신고 시스템 등을 소개했다. 제조현장에 필수적인 안전관리와 생산성 향상을 동시에 달성할 수 있는 기술이란 점에서 현업 고객들의 관심도가 높았다.

대표 솔루션인 '플레어스택(가스연소 굴뚝) 최적화 시스템'은 가연성 가스를 연소시켜 안전하게 배출하는 설비인 플레어스택의 상태를 AI 영상 분석 기술과 AI CCTV를 통해 24시간 무중단 모니터링하는 시스템이다. AI가 연기의 색상과 불꽃 상태에서 이상징후를 감지하면 자동으로 증기 밸브 등을 제어, 최적화 상태를 유지하기 때문에 공정 안정성을 향상시킬 수 있다.

LG CNS는 공정위험성평가를 위한 설비도면 분석을 AI로 자동화한 AI 에이전트도 선보였다. 공정위험성평가는 생산시설 설계 단계나 준공시점에 위험 요인을 사전에 점검하기 위해 시행하는데, 기존에는 전 과정이 수작업으로 진행돼 시간이 오래 걸리고, 작업자의 숙련도에 따라 분석결과가 달라지는 한계가 있었다. '공정위험성평가 분석 AI 에이전트'를 활용하면 공장 내 모든 설비의 도면, 사양 등을 AI가 자동으로 분석해 평균 분석시간을 60% 이상 단축할 뿐만 아니라 평가 정확도를 대폭 향상시킬 수 있다.

'AI 사고 신고 시스템'은 화재, 인명사고 등 산업재해가 발생 시 신고 및 보고 프로세스를 AI가 자동화해 초기 대응 속도를 높인다. 최초 목격자가 현장사진과 음성메모를 모바일 앱으로 전송하면 AI가 이를 분석해 유형·심각도·잠재원인 등을 추론하고, 보고서 작성부터 사내보고 및 안전기관 신고까지 일괄 처리한다.

LG CNS와 S-OIL은 올해 2월 지능형 공장 구축을 위한 업무협약을 체결한 이후, 석유·정유산업 현장에 AX 기술을 적용하는 프로젝트를 지속적으로 추진해 오고 있다.

현신균 LG CNS 최고경영자(CEO)는 이번 행사에서 아람코 정유사업총괄 후세인 알 카타니와 만나 LG CNS의 제조AX 성공사례를 기반으로 아람코에 AX 기술 내재화를 위한 협력 방안을 논의했다.

현 사장은 "AI 기반 공장 지능화는 제조업 혁신의 핵심 동력"이라며 "실제 제조 현장에 즉시 활용 가능한 AX 기술과 성공사례를 바탕으로 글로벌 고객의 비즈니스 혁신과 변화를 앞당길 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>