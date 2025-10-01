경기교육청, 1일 경기도소상공인聯·한국교직원공제회와 업무협약

경기도교육청이 1일 수원 광교 남부청사에서 경기도소상공인연합회, 한국교직원공제회와 '지역경제 활성화를 위한 상생 업무협약'을 체결했다.

이날 협약은 경기지역 소상공인의 교육기관전자조달시스템인 학교장터(S2B) 가입과 판로 확대를 적극 지원하고, 도내 각급 학교가 지역 소상공인 물품을 우선 구매할 수 있도록 제도적·행정적 기반을 마련하는 데 목적을 두고 추진됐다.

이날 협약에 따라 도교육청은 각급 학교와 기관에 S2B 활용을 통한 지역 물품 우선 구매 안내·홍보, 교직원 대상 연수를 진행한다. 경기도소상공인연합회는 소상공인을 대상으로 S2B 등록 안내·설명회와 교육·연수를, 한국교직원공제회는 S2B 개선, 통계자료 제공, 소상공인 등록 지원·교육 연수 지원 등에 나선다.

경기도교육청 남부청사 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 이번 협약으로 지역 소상공인의 참여 확대와 학교 현장에서 가격 경쟁력을 갖춘 다양한 품목 확보를 통해 합리적인 구매가 가능할 것으로 기대하고 있다.

임태희 경기교육감은 "이번 업무협약을 계기로 우수한 지역 소상공인의 상품을 교육기관전자조달시스템을 통해 학교 단위에서도 활용할 수 있게 됐다"며 "경기도교육청은 지역 소상공인과 상생하면서 지역 경제가 선순환하는 역할을 할 수 있도록 적극 동참하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>