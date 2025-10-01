행정공제회, 전남 무안서 적극 현장 홍보

'찾아가는 행정공제회' 개최

행정공제회는 1일 전남 무안군 공직자를 대상으로 '찾아가는 행정공제회'를 실시했다고 밝혔다.

김장회 행정공제회 이사장이 1일 전남 무안군 공직자 대상 '찾아가는 행정공제회'에서 발언하고 있다. 행정공제회

행정공제회는 이날 행사를 통해 경영현황과 공제제도 및 복지서비스 등을 회원들에게 소개하고, 신뢰도 및 관심도 제고를 위해 퀴즈 이벤트를 진행했다. 또 김장회 행정공제회 이사장과 김산 무안군수가 양 기관의 지속적인 발전과 지원을 위해 상생협약을 체결했다.

지역 발전과 주민 복지향상에 힘쓰는 공직자들을 위한 '든든간식차 서비스' 행사도 진행됐다. 출근길 회원들에게 핫도그와 음료를 제공하고 공제회의 역할과 혜택을 홍보했다.

김 이사장은 "지난해 제주항공 여객기 사고 수습과 피해자 가족 지원에 애쓴 무안군 공직자들의 노고를 위로하기 위해 이번 행사를 준비했다"고 설명했다.

행정공제회는 "찾아가는 행정공제회 등 적극적인 맞춤형 홍보로 회원들의 체감 효과가 클 것으로 기대한다"며 "앞으로도 회원과의 직접 소통을 늘리고 회원 만족도 향상을 위한 다양한 프로그램을 발굴하겠다"고 밝혔다.

한편, 창립 50주년을 맞은 행정공제회는 자산규모 31조원(지난달 말 기준), 9년 연속 흑자경영을 달성하고 38만 회원을 보유한 기관으로 성장했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



