미래에셋벤처투자가 2대 주주로 있는 '세미파이브' 코스닥 상장 예비심사 승인

장효원기자

입력2025.10.01 13:45

미래에셋벤처투자가 2대 주주로 있는 '세미파이브' 코스닥 상장 예비심사 승인
세미파이브(대표이사 조명현)가 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 예비심사 승인을 받았다고 1일 밝혔다.


세미파이브는 지금까지 싱가포르 국부펀드 테마섹의 자회사 파빌리온캐피탈을 비롯해 미래에셋벤처투자 , 한국투자파트너스, 산업은행 등으로부터 2400억원의 투자를 유치했다. 연결 기준 작년 매출액은 1118억원, 영업손실 229억원을 기록해, 매출은 전년 대비 57% 증가했고 적자는 약 100억원 줄었다. 상장 대표주관사는 삼성증권과 UBS다.

세미파이브는 플랫폼 기반 설계 방식을 통해 고객 맞춤형 AI 반도체를 빠르고 효율적으로 설계하는 기업이다. 플랫폼 기반 설계 방식은 고객사가 반도체에 대한 전문 지식이나 기술 역량이 부족해도 원하는 반도체 사양만 있으면 세미파이브가 회로 설계, 제조, 검증, 양산까지 E2E(엔드투엔드) 전 과정을 지원하는 원스톱 솔루션이다.


세미파이브의 이번 상장 예비심사 승인으로 미래에셋벤처투자가 투자한 AI산업 기업 중 첫 결실을 맺으며, 1호 상장기업이 될 전망이다. 미래에셋벤처투자는 2019년 세미파이브에 235억원 규모의 기업가치로 첫 투자를 단행한 후 지금까지 363억원을 투자해 2대 주주 지위에 있다. 세미파이브는 1조원에서 2조원 규모의 기업가치로 상장이 예상되고 있어 대규모 투자 회수가 기대되는 상황이다.


특히 세미파이브 상장 이후에도 대어급 AI관련 기업들의 상장이 이어질 전망이다. 미래에셋벤처투자가 723억원을 투자한 AI 광고 솔루션 기업 '몰로코'는 내년 나스닥 상장을 추진중이며, 현재 5조원에 10조원 규모로 기업가치를 평가 받고 있다.

또한 2022년부터 70억원을 투자한 AI반도체 기업 '리벨리온'도 최근 1400억원 규모의 시리즈C 투자를 받으며 기업가치 1조9000억원을 평가받은 바 있다.


한편 미래에셋벤처투자는 지난 2018년부터 AI 분야에 본격적인 투자를 시작해 현재 57개 기업, 2579억원 규모의 AI산업에 속한 기업들에 투자하고 있다. AI반도체 설계 기업부터 AI추론 가속칩 개발 기업, CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 기반의 지능형 메모리 솔루션 개발 기업, AI언어모델 개발 기업, AI 어플리케이션 기업들까지 다양한 AI 밸류체인 기업에 투자해 왔다.


지난 4월에는 산업은행이 AI 생태계 육성을 위한 위탁운용사로 미래에셋벤처투자를 선정했다. 이에 따라 1220억원 규모의 '미래에셋 AI프론티어 투자조합' 펀드를 결성했으며 향후 미래에셋벤처투자의 AI산업 밸류체인 투자는 더욱 가속화 될 전망이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

