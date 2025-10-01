대한항공-美 안두릴, 대규모 산불 대응 플랫폼 공동개발 추진

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 50 등락률 -0.22% 거래량 404,879 전일가 22,750 2025.10.01 13:11 기준 관련기사 [클릭 e종목]"대한항공, 4분기 中무비자 입국 수혜 기대"대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"대한항공 "아시아나 마일리지 10년간 유지…탑승 1대1 전환" 전 종목 시세 보기 close 과 미국 방산기업 안두릴 인더스트리즈가 전 세계 대규모 산불 예방을 위한 통합 솔루션 공동 개발을 추진한다고 1일 밝혔다.

이는 지난 8월 양사가 맺은 한국 및 아시아·태평양 지역 무인기 분야 협력(TA) 범위를 지역사회에 기여할 수 있는 분야로 확장한 것이다. 미 서부를 비롯한 세계 각국의 대규모 산불 문제를 해결하는 것을 목표로 한다.

양사는 대한항공이 개발한 무인기 및 운용기술을 안두릴의 산불대응 플랫폼에 적용해 산불 발화 지점을 신속히 식별·진압하는 통합 솔루션을 구축한다는 구상이다. 공중·지상·우주(인공위성) 등 다양한 곳에 분산된 센서가 감지한 데이터로 화재 발생 시 관계당국에 경보를 자동 발령한다. 이후 안두릴 산불대응 플랫폼에서 인공지능(AI) 기반으로 화재 규모와 상태를 평가하고 필요에 따라 무인기를 보내 불길을 진화하는 구조다.

사람의 눈으로 산불 징후를 판단하고 초동 대처를 하기까지 수십분에서 수시간이 걸린 반면 AI 기반 솔루션은 산불 발생 여부를 24시간 감시·파악하고 무인기를 활용한 신속한 초기 진압이 가능해 불길 확산을 막을 수 있을 전망이다.

팔머 럭키 안두릴 창업자는 "대규모 산불은 전 세계적인 위기가 됐지만 소방 대응 시스템은 시대에 뒤떨어져 있었다"며 "대한항공 무인기를 안두릴의 산불대응 플랫폼에 통합하면 산불대응 속도가 획기적으로 빨라지고 궁극적으로 수많은 생명과 대규모 재산 피해를 줄일 수 있을 것"이라고 했다.

대한항공 관계자는 "무인기 개발 기술과 운용 역량을 살려 글로벌 사회에 공헌할 수 있는 가능성을 끊임없이 탐색해 왔다"며 "안두릴과 협력으로 전 세계적으로 심각한 문제를 야기한 대규모 산불을 막는 데 기여할 수 있을 것"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>