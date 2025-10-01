경기도119특수대응단, 추석 연휴 응급환자 헬기 이송한다

경기도119특수대응단이 추석 연휴 환자 이송을 위해 소방 헬기 투입을 적극 추진한다.

119특수대응단은 추석 연휴 귀성·귀경 차량에 따른 극심한 교통 정체가 불가피할 것으로 보고 구급차를 이용한 응급환자 이송이 지연될 경우 중증 응급환자 발생 시 신속한 이송을 위해 소방 헬기를 적극 투입하기로 했다고 1일 밝혔다.

특히 가평, 동두천, 연천, 양평, 여주 등 의료 취약지역 5곳과 국화도, 입파도, 육도, 풍도 등 도서지역 4곳에서 심근경색, 뇌출혈, 다발성 외상 등 치료의 골든타임 확보가 중요한 환자의 경우 헬기를 활용해 전문 치료 병원으로 직접 이송할 계획이다.

119특수대응단은 이를 위해 조종사와 정비사, 항공구조구급대원 등이 연휴 기간 상시 대기하게 된다. 또 119 종합상황실과 응급의료기관 간 긴밀한 협조체계를 유지해 이착륙 지점 확보와 환자 인계 과정에서의 혼선 방지 등 현장 대응력을 한층 높일 계획이다.

김태연 경기도119특수대응단장은 "추석 연휴에는 도로 정체로 인해 구급차가 제시간에 도착하지 못하는 상황이 발생할 수 있다"며 "응급환자의 생명을 지키기 위해 소방 헬기를 신속히 투입하고, 도민의 안전을 최우선으로 지키겠다"고 말했다.





