대동, ‘K-온디바이스 AI 반도체 얼라이언스’ 참여

국내 AI 농업 및 농업 로봇 확산 주도

각 기능별 전문 기업과 협력 방안 모색

대동은 'K-온디바이스 인공지능(AI) 반도체 얼라이언스'에 AI 농업 분야 핵심 기업으로 참여한다고 1일 밝혔다.

지난달 30일 성남글로벌융합센터에서 열린 이번 행사는 산업통상자원부 주최로 AI 반도체를 국가 전략산업으로 육성하기 위한 민·관 협력 생태계 조성과 산업 역량 결집을 목적으로 마련됐다. 수요기업, 팹리스, 파운드리, IP 기업 등 다양한 반도체 관련 기업들이 참여해 얼라이언스를 공식 출범하고, 상생 협력 체계 구축에 뜻을 모았다.

AI 반도체 얼라이언스 햡약식 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대동 AD 원본보기 아이콘

대동은 이번 얼라이언스 참여를 계기로 기존 농기계의 로봇화와 AI 농업 확산을 가속화하겠다는 계획이다. 또 다양한 농작업에 대응 가능한 통합 플랫폼 구축을 목표로 기능별 전문 기업과의 협력 방안도 모색 중이다.

대동은 향후 농업 AI 로봇 개발 역량도 지속 강화해 나갈 방침이다. 현재 대동은 '이동-작업-재배'를 중심으로 한 농업 AI 기술 개발에 박차를 가하고 있으며, 수집된 현장 데이터를 기반으로 한 AI 모델 학습과 제어 기술 고도화도 함께 진행하고 있다. 이와 함께 온디바이스 AI 반도체 기반 자율주행 4단계 트랙터, 음성인식 자율 운반로봇 등 첨단 기술이 탑재된 신제품도 내년 상반기 출시할 예정이다.

원유현 대동 대표는 "대동은 급변하는 글로벌 AI 환경 속에서 농업에 실용적인 가치를 더할 기술과 협력 체계를 끊임없이 고민하고 추진해 왔다"며 "이번 얼라이언스 참여를 계기로 국내 AI 농업이 한층 더 정밀하게 성장할 수 있는 기반이 마련되길 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>