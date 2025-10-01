본문 바로가기
"음식물 부피 90%↓"…락앤락, 3.5ℓ 음식물처리기 출시

이성민기자

입력2025.10.01 09:32

Q마크 획득…일부 지자체 환급 대상

락앤락이 '제로웨이스트 음식물 처리기 3.5ℓ'를 선보인다고 1일 밝혔다.


이 제품은 세라믹 3중 칼날로 음식물을 미세하게 분쇄해 최대 90%까지 부피를 줄일 수 있는 것이 특징이다. 최대 120도의 고온으로 음식물의 수분을 빠르게 증발시켜 세균 번식을 효과적으로 억제하고, 프리미엄 활성탄 필터를 적용해 음식물 처리 과정에서 발생하는 냄새까지 잡았다.

락앤락 '제로웨이스트 음식물 처리기 3.5ℓ'. 락앤락

3.5ℓ 대용량으로 한 번에 많은 양의 음식물 쓰레기를 처리할 수 있어 3~4인 가구도 부담 없이 사용할 수 있다. 진동과 소음을 최소화하는 3상 모터 기술을 적용해 도서관 수준인 평균 30㏈ 이하의 저소음을 구현했다.

최대 60도 고온 자동 세척 기능이 탑재돼 물만 채워 두면 자동으로 내통을 세척해 번거로운 관리 과정을 줄였다. 음식물이 직접 닿는 세라믹 코팅 내통과 뚜껑 내부의 스테인리스 커버도 분리할 수 있어 세척이 간편하며 오염이나 변색 걱정 없이 사용할 수 있다.


한편 '제로웨이스트 음식물 처리기 3.5ℓ'는 국가 공인 품질 보증 인증인 'Q마크'를 획득해 거주 지역 지자체 신청을 통해 일부 금액 환급 지원이 가능하다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
