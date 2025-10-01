본문 바로가기
제네시스, 국내 첫 '파이낸스 리스·렌트' 상품 출시

전영주기자

입력2025.10.01 09:21

제네시스 브랜드가 합리적인 월 납입금의 '제네시스 파이낸스 리스·렌트' 상품을 국내 시장에 처음 출시한다고 1일 밝혔다.


원본보기 아이콘

이번 제네시스 파이낸스를 이용하면 플래그십 세단 G90 리스를 월 납입금 최저 136만원의 가격으로 이용할 수 있다. 이는 현대캐피탈 리스 상품(월 167만원) 대비 월 31만원 낮다. 총 납입료로 환산하면 1850만원의 혜택이다.

G90 렌트의 월 납입금은 최저 148만원부터다. 현대캐피탈 렌트(월 175만원)보다 월 27만원이 낮은 것으로 총 납입료 환산 시 1640만원의 혜택이다. 이는 차량가격 9760만원과 이용기간 60개월, 약정 주행거리 2만㎞를 기준으로 한다.


대표 차종인 G80(차량가격 5990만원)는 리스 월 79만원부터, 렌트 월 94만원부터 이용 가능하다. GV80(차량가격 6945만원)는 리스 월 83만원부터, 렌트 월 94만원부터다. GV70(차량가격 5380만원)는 리스 월 66만원부터, 렌트 월 76만원부터다. 이는 이용기간 60개월과 약정 주행거리 2만㎞ 기준이다.


제네시스 관계자는 "제네시스 파이낸스를 통해 보다 많은 고객이 차별화된 상품과 서비스를 경험할 수 있기를 바란다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

