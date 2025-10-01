본문 바로가기
디즈니, 국내 첫 러닝 이벤트 '디즈니런'…여의도서 개최

이종길기자

입력2025.10.01 09:18

1만5000명 참가 예상
3㎞·10㎞ 코스에 캐릭터 만남·공연

디즈니, 국내 첫 러닝 이벤트 '디즈니런'…여의도서 개최
원본보기 아이콘

월트디즈니 컴퍼니 코리아는 국내 최초 디즈니 테마 러닝 이벤트 '디즈니런 서울 2025'를 11일 서울 여의도공원 문화의 광장에서 연다고 1일 밝혔다. 약 1만5000명이 참가할 예정이다.


코스는 3㎞와 10㎞ 두 가지다. 3㎞는 11월 개봉하는 영화 '주토피아 2'를 기념해 가족 단위 러너를 대상으로 만들었다. 10㎞는 '미키와 친구들'을 테마로 여의도공원에서 출발해 국회의사당과 서강대교를 거쳐 돌아온다.

행사장에서는 전문 강사의 스트레칭 세션, 포토존과 팝업 부스, '주토피아 2' 캐릭터 포토존 등이 운영된다. 결승선에서는 금관 앙상블 '어반브라스'가 디즈니 사운드트랙을 연주한다. 디즈니 캐릭터들도 현장을 찾는다.


완주자에게는 메달을 준다. 3㎞ 메달에는 '주토피아 2' 캐릭터인 닉과 주디, 10㎞ 메달에는 미키와 미니의 모습이 새겨진다. 10㎞ 남녀 1위는 레고 공인 김승유 작가가 디자인한 트로피를 받는다.


행사에는 공식 유니폼을 맡은 유니클로를 비롯해 삼성전자, 크록스, 레고, 스타벅스 등이 협찬사로 참여해 체험존과 경품 이벤트를 진행한다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
