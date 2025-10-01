본문 바로가기
세라젬, 창립 27주년 특별 프로모션…최대 30% 할인

이서희기자

입력2025.10.01 09:17

마스터 V 컬렉션 3종 등 대상

세라젬이 창립 27주년을 맞아 '세라제 2025' 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

세라젬, 창립 27주년 기념 프로모션 ‘세라제 2025’ 포스터. 세라젬

세라젬, 창립 27주년 기념 프로모션 '세라제 2025' 포스터. 세라젬

이번 행사는 다음 달 2일까지 진행된다. 행사 기간 2대 이상을 패키지로 구매하면 최대 20% 할인, 밸런스는 30% 할인 혜택이 적용된다. 대상 제품은 마스터 V 컬렉션 3종(V4·V7·V9)과 신제품 '마스터 V11(블랙 컬러 한정)'을 비롯한 파우제 M 컬렉션, 셀트론 E2, 밸런스 등이다.


특히 이번 행사에서 세라젬 제품을 재구매하는 고객에게는 '패밀리 세일' 혜택이 적용된다. 일시불 구매 시 30만원, 구독 시 월 5000원의 추가 할인을 받을 수 있다.

세라젬 관계자는 "이번 행사는 세라젬이 27년간 축적해 온 의료기기 기술력을 가장 합리적인 가격에 경험할 특별한 기회"라며 "창립 기념 감사제인 만큼 특별 사은품과 더불어 패키지 할인, 패밀리세일 등 다채롭게 마련했으니 신규 고객은 물론 기존 고객까지 모두가 풍성한 혜택을 누리시길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr


