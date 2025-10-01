본문 바로가기
기정원, 추석 맞아 '전통시장 가는날' 캠페인 전개

이성민기자

입력2025.10.01 08:47

"지역경제 활성화에 힘쓰겠다"

중소기업기술정보진흥원은 추석 명절을 맞아 세종시 세종전통시장에서 '지역 전통시장 가는 날' 캠페인을 추진했다고 1일 밝혔다.


기정원 김영신 원장(앞 줄 왼쪽 여섯 번째)과 직원들이 세종시 사회복지협의회에 기부 물품을 전달하고 함께 기념사진을 찍고 있다. 중소기업기술정보진흥원

기정원 김영신 원장(앞 줄 왼쪽 여섯 번째)과 직원들이 세종시 사회복지협의회에 기부 물품을 전달하고 함께 기념사진을 찍고 있다. 중소기업기술정보진흥원

김영신 기정원장을 비롯한 본부장·실장 등 간부진과 직원들은 시장에서 이불·잠옷 세트·견과류 등 생활필수품과 식품을 구입했고, 물품은 세종시 사회복지협의회를 통해 지역 소외계층에 전달됐다.

캠페인 참가자들은 시장에서 장을 보고 전통시장 인근 식당에서 지역 소상공인 매장을 이용하는 등 명절 소비 분위기 확산에 기여했다.


김 원장은 "앞으로도 지역사회와 함께 성장할 수 있는 상생 활동을 지속하고 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
