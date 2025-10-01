본문 바로가기
중고나라, 추석맞이 상품 등록 이벤트…"중고물품 팔고 용돈 받자"

최호경기자

입력2025.10.01 08:38

500명 판매자 선정해 네이버페이 1만원 지급

중고나라는 다가오는 추석 연휴를 맞아 '숨은 물건 팔고 추석 용돈 찾기' 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.


중고나라는 이날부터 12일까지 중고나라 앱에 가장 많은 판매 상품을 등록한 판매자 500명을 선정해 네이버페이 포인트 1만원을 지급한다.

중고나라 '숨은 물건 팔고 추석 용돈 찾기' 이벤트 포스터. 중고나라

인증셀러 회원을 제외한 중고나라 이용자 누구나 참여할 수 있다. 중고나라 앱 또는 웹 이벤트 페이지 내 '응모하기' 버튼을 클릭한 뒤 판매 상품을 신규 등록하면 자동으로 참여가 완료된다.

상품은 카테고리 상관없이 하루 최대 10개까지 등록할 수 있다. 단, 이용 정책을 위반하거나 거래 제한 상품을 등록하는 경우 당첨 대상에서 제외되거나 당첨이 취소될 수 있다.


최인욱 중고나라 대표는 "앞으로도 이용자들이 보다 즐겁고 의미 있는 거래 경험을 할 수 있도록 다양한 혜택과 프로그램을 확대해 나갈 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
