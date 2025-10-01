본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

수원시 내년 생활임금 1만1480원…출자기관 노동자 등 3600명

이영규기자

입력2025.10.01 08:31

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원시가 내년 '생활임금'을 올해보다 1.7% 인상된 1만1480원(시급)으로 결정했다. 이는 고용노동부가 고시한 내년도 최저임금(1만 320원)의 109.4% 수준이다.


'생활임금'은 수원시·수원시 출자 출연기관 소속 노동자, 수원시로부터 사무를 위탁받았거나 시에 공사·용역 등을 제공하는 기관·업체에 소속된 노동자와 그 하수급인(하도급받은 업자)이 직접 고용한 노동자 등이 최저임금에서 벗어나 인간다운 삶을 유지할 수 있는 수준의 임금을 말한다. 수원시는 3600여명이 생활임금 적용을 받을 것으로 보고 있다.

수원시청

수원시청

AD
원본보기 아이콘

수원시는 앞서 지난달 30일 노사민정협의회를 열고 내년도 생활임금을 1만1480원으로 인상하기로 의결했다고 1일 밝혔다. 월 근로시간 209시간으로 환산하면 월 239만9320원이다.


수원시 노사민정협의회는 소비자 물가 상승률, 최저임금 상승률, 근로자 평균 임금 상승률, 수원시 재정 여건 등 전반적인 경제 상황을 고려해 생활임금을 결정했다고 설명했다.


한편 수원시 노사민정협의회는 이날 한상배 수원산업단지관리공단 상임이사와 백승진 경기도통합공무원노조 위원장을 신규 위원으로 위촉했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연휴엔 불티난다 1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

새로운 이슈 보기