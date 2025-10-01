본문 바로가기
경기XR센터, 스타트업 입주 기업 모집…보증금·관리비 無

이종길기자

입력2025.10.01 08:22

독립 사무실·개발장비 제공…23일까지 접수

경기XR센터, 스타트업 입주 기업 모집…보증금·관리비 無
경기콘텐츠진흥원은 XR·AI 스타트업을 대상으로 '경기XR센터' 입주 기업을 모집한다고 1일 밝혔다. 접수는 23일 오후 3시까지다. 센터는 신분당선 광교중앙역 인근에 있다.


입주 기업은 보증금과 관리비 없이 연간 사용료만 내면 독립 사무실을 쓸 수 있다. 회의실·라운지·이벤트홀 같은 공용 공간과 콘텐츠 개발 장비, 시험 환경도 무상으로 이용할 수 있다.

독립 사무실이 필요한 스타트업은 물론 법인 설립을 앞둔 예비 창업자도 신청할 수 있다. 모집 규모는 6인실 한 곳, 8인실 두 곳 등 세 곳이다. 기본 입주 기간은 1년이며, 심사를 거쳐 최장 2년까지 연장된다.


가상오피스 지원도 함께 받는다. 실제 입주 없이 주소지와 지정 우편함, 일부 공용 시설을 활용할 수 있어 예비 창업자와 개인사업자에게 적합하다. 별도 서류 심사로 선정한다.


희망 기업은 경기콘텐츠진흥원 누리집 사업공고 게시판에서 세부 내용을 확인하고 관련 서류를 이메일로 제출하면 된다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
