의정부시, 한국대드론산업협회와 첨단 방위산업 업무협약 체결

이종구기자

입력2025.09.30 18:49

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 29일 ㈔한국대드론산업협회(회장 양병희)와 '첨단 방위산업 생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결했다.

김동근 의정부시장(왼쪽)이 지난 29일 양병희 ㈔한국대드론산업협회 회장과 '첨단 방위산업 생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 의정부시 제공

이번 협약은 급변하는 안보 환경 속에서 드론과 대(對)드론(Anti-drone) 기술이 국가안보와 산업 경쟁력의 핵심 분야로 떠오름에 따라 마련했다. 시는 이를 통해 첨단 방위산업 생태계를 조성하고, 국방·산업 융합을 통한 신성장 동력을 확보할 방침이다.


한국대드론산업협회는 과학기술정보통신부 허가 하에 설립된 기관으로, 지역·시설별 복합·다층 대드론 체계 구축과 국가 및 군사보호시설 방호업무 지원한다. 특히 지난 8월에는 군·산·학·연 협력을 통한 대드론 체계의 구축을 위해 국방대드론협력센터를 개소했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲첨단 방위산업 생태계 조성 및 활성화 ▲대드론 산업 발전을 위한 네트워킹 및 상생 협력 ▲첨단 방위산업 인재 양성 및 전문가 자문 ▲산·학·연·관·군 협력 프로젝트 발굴 및 공동 연구 수행 등을 중점으로 협력해 나갈 예정이다.


김동근 시장은 "드론과 대드론 산업은 국가안보뿐 아니라 첨단산업 경쟁력의 핵심 분야"라며 "의정부시가 첨단 방위산업의 중심도시로 발돋움하는 또 하나의 전력이 되도록 하겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
