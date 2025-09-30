강원도교육청, 교육감과 함께하는 2025년 개인정보 보호 주간 실시

강원도교육청, 개인정보 보호 주간에

다양한 개인정보보호 활동 펼쳐

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 개인정보 보호 문화 확산과 인식 제고를 위해 지난 29일부터 10월 2일까지 '2025년 교육감과 함께하는 개인정보 보호 주간 캠페인'을 실시한다.

신경호 강원특별자치도교육감이 개인정보 보호 문화 확산과 인식 제고를 위해 지난 29일 '2025년 교육감과 함께하는 개인정보 보호 주간 캠페인'을 실시하고 있다. 강원특별자치도교육청 제공

개인정보 보호의 중요성을 널리 알리기 위해 매년 9월 30일은 '개인정보 보호의 날'로 지정돼 있으며, 이 이 포함된 주간에는 개인정보 보호 문화 확산을 위한 다양한 활동이 집중 추진된다.

강원특별자치도교육청에서는 개인정보 보호 주간 동안 전 직원을 대상으로 '교육감과 함께하는 개인정보 보호 퀴즈 이벤트'를 운영하는 등 공직 내부의 개인정보 보호에 대한 책임 의식과 경각심을 높이기 위한 다양한 활동을 전개한다.

교육청은 캠페인 기간 내 △전 직원 대상 개인정보보호 카드뉴스 배포 △공문서에 개인정보보호 표어 게시 △개인정보 내부 관리계획 이행 실태 점검 △개인정보 수집·이용·제공 동의서 정비 △현관 전광판 및 스마트 청사 디스플레이를 통한 개인정보보호 홍보 △민원인 이동 경로에 개인정보보호 카드뉴스 비치 △누리집 등을 통한 대국민 홍보 등을 실시할 예정이다.

신경호 교육감은 "9월 30일은 개인정보 보호법 시행일을 기념하는 개인정보 보호의 날"이라며 "앞으로도 우리 교육청은 이번 캠페인처럼 개인정보의 가치를 되새기고, 안전한 정보 보호 문화를 확산하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



