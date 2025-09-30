강수현 시장 "시민 안전 직결 사안 신속 처리…소통 행정 실천" 당부

양주시, 상반기 시민과의 소통 건의사항 처리 현황 보고회 개최

경기 양주시가 지난 10일부터 29일까지 3회에 걸쳐 '시민과의 소통 건의 사항'에 대한 2025년 상반기 처리 현황 보고회를 개최했다.

강수현 양주시장이 '시민과의 소통 건의 사항'에 대한 2025년 상반기 처리 현황 보고회를 개최하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

보고회는 실·국·소장 및 부서장 등이 참석한 가운데 올해 1월부터 7월까지 ▲읍면동 순회간담회 ▲학부모 토크콘서트 ▲기업방문 등 현장에서 접수된 시민 건의 사항의 처리 현황을 점검하고 향후 대책을 논의하기 위해 마련됐다.

올해 상반기 시민 건의 사항은 총 592건으로, 완료 183건, 중단기 처리 예정 197건, 장기 처리 중 139건, 불가 73건으로 집계됐다.

시는 예산 확보의 어려움으로 장기 처리나 불가한 건의 사항도 있지만, 향후 계획과 대안 마련을 위해 심도 있는 논의를 이어가고 있으며, 시민 숙원사업과 복합 민원 해결을 위해 각 부서가 적극 노력하기로 했다.

이번 보고회를 통해 시민 건의 사항에 대한 체계적인 처리 방안을 수립해 최대한 해결을 목표로 하고 있으며, 앞으로도 각계각층의 목소리를 최대한 청취하여 다양한 의견에 귀를 기울이는 열린 행정을 이어갈 방침이다.

강수현 시장은 "시민의 안전과 생활 불편에 직결되는 건의 사항은 신속하게 처리하고, 수용이 어려운 사안에 대해서도 다각도의 방안을 마련해 대안을 제시해야 한다"며 "처리 상황도 시민이 이해하기 쉽도록 충분히 설명해 답답함이 해소되는 소통 행정을 실천해 달라"고 당부했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



