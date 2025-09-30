中 9월 제조업 PMI 49.8…6개월째 위축 국면

2019년 이후 최장기간 부진

중국의 제조업 활동이 6개월째 위축 국면을 이어가고 있다. 2019년 이후 최장기간 부진이다.

중국 국가통계국은 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전달(49.4)보다 0.4포인트 상승한 49.8로 집계됐다고 30일 발표했다.

이는 로이터와 블룸버그가 각각 집계한 이코노미스트 전망치 중간값 49.6을 웃돌지만, 기준선인 50에는 못 미친다.

PMI는 기업 구매 담당자 대상 조사를 바탕으로 작성돼 관련 분야의 경기 동향을 보여준다. 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 뜻한다.

중국의 제조업 PMI는 지난 4월(49.0)부터 6개월 연속으로 50 이하를 기록하고 있다. 블룸버그는 이에 대해 2019년 이후 가장 긴 기간 위축 국면을 나타낸 것이라고 전했다.

기업 규모별로 보면 9월 대기업 PMI는 51.0으로 전달보다 0.2포인트 올랐고 중형기업 PMI는 48.8로 0.1포인트 하락했다. 소기업 PMI는 48.2로 1.6포인트 상승했지만, 여전히 위축 국면이다.

제조업 PMI를 구성하는 5대 지수를 보면 생산지수(51.9, 전월 대비 1.1포인트 상승)와 납품지수(50.8, 0.3포인트 상승)가 기준선을 넘겼고 신규 주문 지수(49.7, 0.2포인트 상승), 원자재 재고 지수(48.5, 0.5포인트 상승), 종업원 지수(48.5, 0.6포인트 상승)는 모두 위축 국면에 있다.

건설업과 서비스업으로 구성되는 비제조업 PMI는 50.0으로 전달(50.3)보다 0.3포인트 하락했다. 건설업 기업활동지수는 49.3으로 전월 대비 0.2포인트 올랐으나 서비스업 기업활동지수는 50.1로 0.4포인트 떨어졌다.

미셸 람 소시에테제네랄 중화권 이코노미스트는 "전체적으로 PMI 지표는 올여름 약세 이후 9월에 소폭의 개선이 있음을 시사한다"면서도 "그러나 관세 영향이 점차 뚜렷해지고 소비 보조금 효과가 약화하면서 성장 전망은 여전히 어려울 것"이라고 밝혔다.

한편 중국 민간 조사기관 루이팅거우(瑞霆狗·Rating Dog)와 S&P 글로벌이 이날 발표한 중국 9월 제조업 PMI는 51.2로 전달(50.5)보다 0.7포인트 상승했다. 서비스업 PMI는 52.9로 전달(53.0) 대비 소폭 하락했다.

이 지수는 중국 금융정보 제공업체 차이신(財新)이 S&P 글로벌과 발표하던 것으로 국가통계국이 발표하는 PMI보다 민간·수출지향 기업과 중소기업의 경기 동향을 비교적 더 잘 반영하는 것으로 평가된다.





