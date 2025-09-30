GS칼텍스, 한국남부발전과 발전·연료설비 기술 협력 강화

여수 자가발전 가스터빈 운영 최적화

수소 계통 협력도 본격화…탄소중립 대응

민관 협력 체계 구축해 '구조 전환' 가속도

GS칼텍스가 한국남부발전과 손잡고 자가발전 설비와 수소 계통 운영 기술 고도화를 추진한다. 탄소중립 정책과 에너지 전환 흐름 속에서 정유·발전 간 협력이 강화되고 있다.

GS칼텍스는 30일 전남 여수공장에서 한국남부발전과 '발전설비 및 탄소중립 기술 교류를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 이날 행사에는 진기섭 GS칼텍스 설비공장장, 이영재 한국남부발전 발전처장 등이 참석했다. 이번 협약을 통해 GS칼텍스는 여수공장 내 자가발전 핵심 설비인 '가스 터빈 운영 최적화 기술'을 한국남부발전과 공유한다.

진기섭 GS칼텍스 설비공장장(왼쪽)과 이영재 한국남부발전 발전처장이 30일 GS칼텍스 여수공장에서 '발전-연료설비 기술 교류 업무협약'을 체결식에서 기념사진을 촬영하고 있다. GS칼텍스

자가발전 설비는 액화천연가스(LNG)를 연료로 활용해 상대적으로 탄소 배출이 적은 것이 특징이다. 남부발전은 국내 발전 공기업 중 가스 터빈 보유량이 가장 많은 기관이다. 운영 관리 노하우를 GS칼텍스와 교류해 시너지를 높일 예정이다.

양사는 수소 생산·소비와 관련한 계통 운영, 설비 관리 기술 협력도 본격화한다. 남부발전은 정부의 탄소중립 정책에 맞춰 LNG와 수소를 혼합해 발전하는 '수소 혼소' 방식을 장기적으로 검토 중이다.

GS칼텍스는 지난 7월 그룹 내 발전 계열사들과 '제1회 가스 터빈 기술교류회'를 개최한 바 있으며, 향후 한국남부발전까지 참여시켜 협력 네트워크를 확대한다는 계획이다.

진기섭 설비공장장은 "남부발전과의 기술 교류를 통해 탄소 감축 기반을 공고히 하겠다"고 말했다. 이영재 발전처장은 "발전설비와 수소 공정 기술 교류를 통해 양 사가 함께 성장할 것"이라고 했다.

GS칼텍스는 '딥 트랜스포메이션(Deep Transformation)' 전략 아래 기존 정유·화학 사업의 저탄소 전환과 신사업 확대를 병행하며 '저탄소 정유&화학 단지'로 도약을 추진하고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



