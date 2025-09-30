광주교육청, 추석 연휴 학교·기관 주차장 '무료 개방'

광주시교육청은 추석 연휴 기간 귀성객 편의를 위해 오는 10월 3~9일 본청과 산하 교육기관, 학교 주차장을 무료 개방한다고 30일 밝혔다.

개방 대상은 시교육청 본청과 동·부교육지원청 등 행정기관 15곳, 일선 학교 138곳 등 총 153곳이다. 다만, 공사가 진행 중인 학교와 기관은 안전사고 예방을 위해 제외된다. 시교육청 본청 자주식 주차장 313면도 개방돼 인근 주택가 주차난 해소에 도움이 될 것으로 기대된다.

주차장 개방 시간은 기관별로 다르므로 이용 전 확인이 필요하다. 개방 기관과 일정은 시교육청 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

시교육청은 주차장 이용 시 차량 전면에 비상 연락처 남기기, 시설물 훼손 금지, 쓰레기 무단 투기 자제 등 기본 수칙 준수를 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>