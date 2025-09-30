구미상공회의소, 2025년 4/4분기 구미지역 BSI 80··전 분기 대비 4포인트 감소

실질적 인센티브가 마련되어야

구미시 102개 제조업체 대상

5분기 연속 기준치 하회

지난 분기에 이어 경영여건이 어려울 것으로 예상



경북 구미상공회의소(회장:윤재호)가 9월 1일부터 9월 12일까지 지역 내 102개 제조업체를 대상으로 「2025년 4/4분기 기업경기전망 조사」를 실시했다.

이번 조사에 따르면 구미지역 BSI( 기업경기실사지수) 전망 수치는 전 분기(84) 대비 4포인트 하락한 80을 기록하며, 5분기 연속 기준치를 하회했다.

응답 업체 102개 사 중 42개 사가 경기 불변을 예상했으며, 40개 사는 악화, 나머지 20개 사는 호전을 전망하였으며, 전국 74, 경북 68, 대구 60보다는 높은 지수를 기록했다.

업종별로는 기계·금속 부문이 전 분기 대비 16포인트가 상승한 103을 기록하며 기준치를 웃돌았는데, 이는 방산과 일부 자동차 부품 업체의 수주 증가에 기인하는 것으로 보이며, 반면 섬유·화학(67), 전기·전자(62), 기타(88)부문은 여전히 기준치를 밑돌았다.

또한, 기업 규모별로는 대기업은 85, 중소기업은 79를 기록하였으며, 세부 항목별로는 매출액(86), 영업이익(81), 설비투자(89), 자금 사정(85) 모두 기준치를 하회하여, 지난 분기에 이어 경영 여건이 여전히 어려울 것으로 예상된다.

한편, 올해 4분기 전국 BSI는 전 분기 전망 수치보다 7포인트가 감소한 74로 모든 지역이 기준치를 밑돌았으며, 지역별로는 광주(96), 제주(94), 서울(90)이 상대적으로 높게 나타났지만 전남(60), 대구(60), 강원(65), 부산(66), 경북(68)은 비교적 낮은 수치를 기록했다.

아울러, 이번 조사에서는 새 정부 출범 이후 대내외적 변수에 따른 기업의 체감 변화도 함께 살펴보았다.

먼저, '美 관세 등 무역환경의 불확실성'에 대해서는 전과 변화가 없다고 응답한 기업이 57.3%로 가장 많았으며, '증가' 31.0%, '해소' 11.7%로 나타나, 美 고율 관세로 직·간접 타격을 받고 있는 것으로 보인다.

또한, 기업경영 관련 법/제도 부담에 관련해서는 57.3%가 변화 없다고 응답하였으며, '가중' 37.9%, 경감 4.8% 순으로 기업경영 부담이 역시 커지고 있는 가운데, 전반적인 지역 경기 상황에 대해서도 '변화 없음'이 50.5%로 가장 많았으며, '악화' 37.8%, '호전' 11.7%로, 지역경제가 여전히 위축 국면에 머물러 있는 것으로 나타났다.

윤재호 회장은 "대외적으로는 美 고율 관세, 보호무역 등으로 국내 철강, 자동차 산업이 직격탄을 맞고 있고, 대내적으로는 경직된 노동시장, 인력난, 내수 침체, 고물가, 저성장 기조 고착화 등으로 기업들이 어려움을 겪고 있다며, 특히 수도권과 비교해 인프라와 시장 접근성이 열악한 지방 기업들은 이중고에 직면해 있는 만큼, 비수도권 법인세·상속세·소득세 차등적용과 같은 실질적 인센티브가 마련되어야 한다."고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



