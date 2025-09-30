'공중전화' 글씨 아래 인도네시아 아이들...한글 사진영상 공모 수상작 전시

10월1~30일 박물관나들길서 전시

문화체육관광부 국립한글박물관은 '2025 내가 만난 한글 사진·영상 공모' 수상작 전시를 10월 1~30일 박물관 나들길에서 개최한다고 30일 밝혔다.

사진 부문 대상작인 인도네시아 무하마드 미프타 수와르고 작가의 '공중전화와 아이들'. 국립한글박물관 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 전시는 '2025 내가 만난 한글 사진·영상 공모'를 통해 선정된 수상작 사진 20점, 영상 10점 총 30점을 선보인다. 이번 공모에는 130개국에서 6350점이 접수됐다. 참여는 지난해보다 4개국, 199여점이 늘었다.

사진 부문 대상작, '공중전화' 글씨 아래 아이들 모습

대상은 인도네시아 무하마드 미프타 수와르고 작가가 수상했다. 작품은 '공중전화'란 한글 아래 아이들이 호기심 어린 표정으로 전화기를 만지는 모습을 담고 있다. 한글이 문자 이상의 역할을 하며, 세대 간의 놀이와 경험을 이어주는 매개체가 된다는 의미가 높은 평가를 받았다.

금상은 한글 자음이 외벽을 수놓은 건축물을 사진에 담은 캐나다 티모시 잭 실스트라에게 돌아갔다. 또한 베네수엘라 치킨키라 델 바예 나테라모야는 한글이 새겨진 머리핀을 착용하고 이색적인 구도의 사진으로 공동 수상 영예를 안았다.

사진 금상 수상작. 고층 건물 외벽에 한글 장식이 인상적이다. 국립한글박물관 제공 원본보기 아이콘

영상 부문 대상작, 5살 아이들의 한글 14행시 낭독

대상에는 어린이집 5살 아이들이 14행시를 낭독하는 모습을 담은 황인선 작가의 '가장 아름다운 한국'이 선정됐다. 아이들의 순수한 모습과 목소리를 통해 전하는 한글의 의미와 소중함이 높은 점수를 얻었다.

금상은 국어 시험을 앞두고 꿈에서 만난 한글 모습을 연출한 이나은의 '꿈에서 만난 한글, 일상을 바꾸다'가 받았다. '모음'들이 자신만의 소리와 매력을 뽐내는 오디션 모습을 통해 한글 구조를 유쾌하게 표현한 점이 인정받았다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>