한솔제지, 글로벌 ESG 평가서 3년 연속 '플래티넘' 등급

환경·노동과 인권·지속가능한 구매 분야 인정

한솔제지는 에코바디스가 실시하는 글로벌 기업 지속가능성 평가 조사에서 3년 연속 플래티넘 메달 등급을 획득했다고 30일 밝혔다.

에코바디스는 2007년 설립된 글로벌 ESG 평가기관으로 현재 185개국, 15만여개 기업을 대상으로 환경·노동과 인권·윤리·지속가능한 구매 등 4개 분야를 평가하고 있다. 결과에 따라 플래티넘(상위 1%)·골드(상위 5%)·실버(상위 15%)·브론즈(상위 35%) 등급을 부여한다.

한솔제지는 올해 평가에서 환경, 노동과 인권, 지속가능한 구매 부문에서 높은 점수를 받아 3년 연속 플래티넘 등급을 받았다.

한솔제지 관계자는 "최근 ESG 경영을 중시하는 글로벌 기업들과의 비즈니스 파트너십 구축에도 긍정적인 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 친환경 제품 개발과 책임 있는 경영 활동을 강화해 지속가능한 성장과 사회적 가치 창출에 앞장서겠다"고 말했다.





