에이스침대, 신세계백화점 대구점 매장 리뉴얼 오픈

이성민기자

입력2025.09.30 09:21

사은품 증정 프로모션 진행

에이스침대가 30일 신세계백화점 대구점 매장을 리뉴얼 오픈했다고 밝혔다.


에이스침대 신세계백화점 대구점은 이번 리뉴얼을 통해 소비자들의 다양한 라이프스타일에 맞춰 업그레이드된 쇼룸을 선보이고 한층 쾌적하면서도 감각적인 공간에서 쇼핑을 즐길 수 있도록 했다. 고객 취향과 생활 패턴에 따라 맞춤형 상담 서비스를 제공해 차별화된 브랜드 경험을 선사할 예정이다.

에이스침대가 30일 신세계백화점 대구점 매장을 리뉴얼 오픈했다고 밝혔다. 에이스침대

프로모션 혜택도 마련됐다. 제품 구매 시 구매 항목에 따라 부드러운 촉감의 고급 침구 세트를 증정하고 로얄에이스 등급 이상의 매트리스와 프레임을 세트로 구매하는 고객에게는 특별한 사은품을 추가 제공한다.

에이스침대 관계자는 "매장에 방문하시는 고객들이 자신에게 맞는 침대를 찾을 수 있도록 고객 중심의 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
