뉴로메카, 글로벌 조선소에 용접로봇 공급…"마스가 핵심 솔루션 부상"

로봇 자동화 전문기업 뉴로메카가 용접 특화 협동로봇 'OPTi3(옵티3)'를 공개했다.

뉴로메카는 옵티3 공급계약을 체결했다고 30일 밝혔다. OPTi 시리즈의 두 번째 모델인 OPTi3는 전작 OPTi5에 이어 또 한번 국내 글로벌 조선소에 도입이 확정됐다고 설명했다.

조선소 용접 도메인에 최적화된 모델로 연속적인 실적 레퍼런스를 이어갔다. 뉴로메카는 HD현대로보틱스와 약 16억원 규모의 계약을 맺고, HD현대삼호 조선소의 판넬 슬릿 용접 공정에 협동로봇 12대를 공급한 바 있다. 협동로봇과 자율이동로봇(AMR)을 결합한 시스템이 해당 공정에 도입된 국내 최초 사례로, OPTi 시리즈의 혁신성과 현장 신뢰성을 입증하는 계기가 됐다.

OPTi 시리즈는 뉴로메카의 용접 특화 협동로봇 시리즈다. 경량 설계, 대칭형 구조, 손쉬운 이동성을 핵심 요소로 삼는다. 협소한 작업 공간과 좌·우 대칭 작업 환경에 최적화했다. 설치시간과 이동 동선을 최소화한다. OPTi 시리즈는 가반하중에 따라 OPTi3와 OPTi5 두 가지 모델을 제공한다.

OPTi3는 총 중량이 10kg대에 불과한 경량 설계와 인체공학적 링크 일체형 손잡이가 특징이다. 작업자가 손쉽게 휴대하고 재배치할 수 있다. 나아가 5자유도 구조로 개조할 수 있어, 총 중량을 9kg대까지 낮추고 특이점 회피 성능을 높일 수 있다. 용접 작업 환경에 적합한 색상과 재질을 적용해 오염과 변색을 최소화했다. 로봇 끝단에는 용접 전용 특화 툴을 확장 장착할 수 있어 용접 토치의 빠른 탈·부착과 공정 전환을 지원한다. OPTi 시리즈는 설계 단계부터 기능에 이르기까지 전 과정이 용접 작업에 최적화 되어 있어, 현장의 품질과 생산성을 동시에 끌어올리는 데 집중한다.

한국과 미국 조선업 협력 프로젝트 'MASGA(마스가)'의 핵심 협력 분야는 군함의 유지·보수·정비(MRO)다. 대상 선박이 되는 군함은 중소형 비중이 높아, 협소 구역에서의 잦은 자세 전환과 빈번한 장비 재배치가 필수적이다. 이러한 환경에서 OPTi3는 초경량·대칭형·휴대성 중심 설계를 극대화해 투입 및 전환 시간을 단축하고, 용접 작업 시 좌우 전환을 위한 이동 동선을 최소화한다. 실사용성을 크게 향상한다.

미국과 한국 전역에 걸친 숙련 용접 인력 부족과 경량 로봇 수급 제약은, 다양한 변동 작업을 유연하게 처리할 수 있는 OPTi3에 새로운 기회로 작용한다.

박종훈 뉴로메카 대표는 "OPTi5를 통한 조선소 납품 실적에 이어 OPTi3의 연속적인 성과가 더해지면서 OPTi 시리즈는 조선용 용접 자동화의 표준 레퍼런스로 자리매김하고 있다"고 말했다.

이어 "뉴로메카는 MASGA 프로젝트를 기점으로 OPTi3/OPTi5 듀얼 라인업을 기반으로 중소형 선박을 포함한 글로벌 조선 시장 전반으로 적용 범위를 확대할 것"이라며 "현장 중심의 최적화된 용접 자동화의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.





박형수 기자



